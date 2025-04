„Ferenc egész életében a vidámságot, a boldogságot hirdette, miért lenne most máshogy?”

temetés;Vatikán;riport;Ferenc pápa;

2025-04-26 19:41:00 CEST

Helyszíni riportunk a Vatikánból a néhai katolikus egyházfő temetésének a napján.

„Grazie, Papa Francesco!” – állt Bernardo kezében egy táblán szombaton, Rómában. A férfi Ferenc pápának mondott köszönetet a felirattal. Mint mondta, Spanyolországból érkezett, „kalandos” körülmények között, hiszen hajléktalan. Márpedig, ha valakik – folytatta – akkor a hajléktalanok nagyon sokat köszönhettek a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápának.

Hivatalosan délelőtt 10 órakor kezdődött a vatikáni Szent Péter téren Ferenc pápa búcsúztatása, de a hatalmas tömeg már napok óta megszállta a Vatikán környékét. Voltak, akik sátorban aludtak a Tevere folyó partján a híd alatt, hogy minél előbb a téren lehessenek. A látogatók között természetesen rengeteg papot, szerzetest és apácát láttunk, sok ázsiait és afro-amerikait is.

A ragyogó napos időben a tömegben sokan öröménekeket énekeltek. „Ferenc egész életében a vidámságot, boldogságot hirdette, miért lenne most máshogy?” – mondta egy férfi.

Ferenc pápa minél egyszerűbb temetést szeretett volna, de volt amit még ő sem tudott felül írni. Testét a pápai hagyományoknak megfelelően szerdától felravatalozták a Szent Péter székesegyházban, ahol a tömeg leróhatta a kegyeletét. A pápa ravatala előtt hosszú sorok álltak, volt aki 8 órát is várt, hogy utolsó pillantást vethessen Ferenc testére. A pápa rendelkezéseinek megfelelően az ő testét már nem három rétegű – ciprus, cink és tölgyfa – koporsókba zárták, hanem egy egyszerű fakoporsóba, amelyet belülről cinnel borítottak. A hagyományoknak megfelelően a koporsó cinfedelét péntek este forrasztották le, zárt körben, a nyilvánosság teljes kizárásával.

Az eltelt napokban számos hálaadó istentiszteletet tartottak Róma szerte, péntek este a pápa nyughelyéül választott kedvenc imahelyén, a Santa Maria Maggiore Bazilikában volt Mária-imádat. Ottjártunkkor, péntek este sok százas tömeg mormolta az imádság szövegét. Több hajléktalan is ott volt. Egyikük arcát a zsebkendőbe temette. Ferenc életében mindvégig a gyengék, az elesettek védelmezője volt. Halálában is úgy rendelkezett, hogy a temetésekor az egyházi és világ nagyságok mellett hajléktalanok, menekültek is lehessenek a Szent Péter téren.

A szombati szertartást rendkívül komoly biztonsági készültség előzte meg. Városszerte rendőrségi lezárások voltak, a legváltozatosabb olasz rendőrségi alakulatok tűntek fel az utcán. Még a Vatikánba vezető hidak alatt is katonai búvárok várakoztak a vízen, a házak tetején pedig mesterlövészeket láttunk, akik folyamatosan a tömeget pásztázták.

A világ politikai vezetői a szertartás előtt nem sokkal érkeztek a Szent Péter térre. A teljesség igénye nélkül: itt volt Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emanuel Macron francia elnök, Ursula von Der Leyen EB-elnök is. Magyarországról Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök vett részt az eseményen, valamint Magyar Péter, a Tisza párt vezetője is tiszteletét tette.

A téren – természetesen – egy gombostűt is nehéz lett volna leejteni, óriási volt a tömeg. A hatóságok előzetesen 250 ezer látogatóval számoltak, ám a Szent Péter térre végül „csak” 200 ezer embert engedtek be. Sokan kint ragadtak az utcán és közvetítésen nézték a pápa temetést. Sok tízezres tömeg sorakozott fel városszerte a temetési menet útvonalán, hogy az utca szélén állva, utoljára közel lehessenek az előttük elhaladó pápához. Volt, ahol a tömeg 3-4 órát is így várt a gyászmenetre.

A temetést harangzúgás vezette be. A szertartást Giovanni Battista Re bíboros tartotta, beszédében többször felemlegette Ferenc emberségét, a menekültek iránti irgalmát. A téren lévő tömeg többször is megtapsolta ezt. Végül valamivel háromnegyed egy körül véget ért a szertartás, a koporsót visszavitték a Szent Péter Bazilikába, majd onnan pápamobilon elindult utolsó útjára a Tevere túlsó partján lévő templomba.

Amikor a Ferenc pápa koporsóját szállító pápamobil feltűnt a Via di Porta Cavalleggeri alagútjánál, hogy a Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta hídján át a túlsó partra vigye, hirtelen az addig a háztetőkön üldögélő sirályok felrebbentek és a levegőben kavarogva, hangosan „jajgatni” kezdtek.

– Ez jel – mondták sokan a tömegben.

Talán csak a rendőrségi drón hergelte fel őket – vélekedett egy fiatal amerikai turista a barátjának, de ő a fejével nemet intett. A drón már előtte is ott zümmögött felettünk, a sirályok pedig rá sem hederítettek. Városszerte a tömeg tapsolt, hangosan bravót” kiáltott, amikor a pápa koporsója elhaladt előtte. Végül délután fél kettő körül két a körmenet végén a pápa teste megérkezett a Santa Maria Maggioréba. A tömeg itt is hangosan tapsolt, amikor a pápa koporsóját a hordozók felvitték a lépcsőn, be a templomba.