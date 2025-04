Cicciolinát szíven ütötte a balsors, visszaköltözik Magyarországra, ha Magyar Péter megnyeri a parlamenti választást

Magyarország;Olaszország;Staller Ilona;hazaköltözés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-29 20:08:00 CEST

Több mint ötven éve Olaszországban lakik, mindvégig magyar maradt.

Hiszek a demokráciában, ezért is állok ki Magyar Péter mellett. Biztos vagyok benne, hogy megnyeri a választásokat, s amikor ez megtörténik, rögtön hazaköltözöm, és veszek egy kis háromszobás villát - jelentette ki Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina az nlc.hu-nak adott interjújában.

Az egykor még pornószínésznőként és olasz parlamenti képviselőként is ismert művésznő hozzátette, a jelenlegi rendszer alatt ugyanakkor eszében sincs hazaköltözni.

Azt hallottam, hogy a magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a tiszások úgy vannak benne a nemzetben, mint a balsors a himnuszban. A magyar nép megszenvedte az Orbán-kormány 15 évét, ezért sem szabadna a miniszterelnöknek így beszélnie

- vélekedett. Kitért a Matolcsy-féle jegybanki alapítványok botrányára is: – Hogyan fordulhat elő, hogy a Magyar Nemzeti Bankból 500 milliárd forint eltűnik és aki ellopta, az nincs még börtönben? Nagyon rossz felé mennek a dolgok, ami elkeserít - mondta.

Ennek ellenére Cicciolina leszögezte, amikor csak teheti, most is hazalátogat Magyarországra. – Bár több mint ötven éve Olaszországban lakom, a szívem magyar maradt, és a nővérem, Vali is Budapesten él, őt is gyakran látogatom meg. Mindent tudok arról, ami otthon történik. Érdekel a politika, követem az eseményeket, olvasom a híreket – fogalmazott.

Felidézte saját politikai karrierjét is. Mint ismert, 1987-től kezdődően egy ciklusig olasz parlamenti képviselő volt. Elmondása szerint már fiatalként is kiállt az igazságért és a demokráciáért, ami mostanra sem változott meg. Mint fogalmazott, az igazságérzete és a szabadságvágya nagyon erős, mindig a szegények, az elesettek és az elnyomottak oldalán állt.

Az interjúból kiderül még, hogy bár már 73 éves, a kora nem foglalkoztatja, száz évig szeretne élni, és továbbra is sok helyre hívják meg fellépni, nyilvánosan szerepelni, bár meztelenkedést már nem vállal, inkább a szeretetről, szerelemről szeret beszélni. Kitért arra is, hogy az élet egyébként Olaszországban is jóval nehezebb lett, mint korábban volt: bár neki anyagi gondjai nincsenek, nagyon drága lett minden, az emberek egyre nehezebben élnek meg, sokan elszegényednek. Fia két éve az édesapjával él New Yorkban, de minden nap beszélnek telefonon, és bár ismerkedik amerikai lányokkal, ő akkor lenne igazán boldog, ha egy szép magyar nő lenne a felesége majd.

Cicciolina egyébként nem most áll ki először nyíltan Magyar Péter és a Tisza Párt mellett: bő két hete például arról beszélt, Magyarország a második Monte-Carlo lehetett volna, ha nem lopnak el annyi pénzt. Kifejtette, hogy Magyar Péter okosan kampányol, és szívesen segít neki. Tiszta lelket tükröz az arca, rá van írva, hogy nem korrupt politikus, és az emberek érdekét nézi - vélekedett.