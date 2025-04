„Választás jön, szarban vannak az elvtársak” – Közeledik a kampány, Babócsának újra iskolát ígérnek

iskola;ígéret;tankerület;Babócsa;Építési és Közlekedési Minisztérium;2026-os parlamenti választás;

2025-04-29

Most éppen az Építési és Közlekedési Minisztériumból és a tankerületből ígérték meg a dél-somogyi falunak, hogy lesz iskolájuk. A helyiek szkeptikusak.

Azért van a pofájukon bőr, hat év alatt harmadszor is beleállnak és megígérik az új iskolát – mondta indulatosan egy középkorú férfi a babócsai Rákóczi utcában, hátunk mögött az épület torzójával.

– Amikor 2019 nyarán lerakták az alapkövet, ősszel önkormányzati választás jött. Amikor elhasalt a projekt, évekig állt, majd 2022-ben, néhány héttel a parlamenti választások előtt idelöktek még több, mint 700 milliót, hogy akkor ebből tényleg kész lesz. Eltelt három év, lassan összedől az épület, erre most megint megjelentek, s ígértek egy teljesen új építkezést, ami nagyjából 3,5-4 milliárdba fájna. Hát persze, jövőre megint választások jönnek, szarban vannak az elvtársak.

A hátrányos helyzetű dél-somogyi faluban élők szkepticizmusa érthető: elsőként lapunk számolt be még 2020-ban a babócsai iskolafelújítás kudarcáról, s azóta is folyamatosan figyelemmel kísértük a falu kálváriáját. A beruházás 2019 nyarán kezdődött el azzal a hangzatos ígérettel, hogy 2020 őszén már visszatérhetnek a diákok a minden szempontból XXI. századi épületbe, amelyet elvileg 1,1 milliárd forint uniós támogatásból újíttatott volna fel a Kaposvári Tankerület. A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, de hamar kiderült, esélye sincs befejeznie a munkát az előírt határidőre, ezért a tankerület 2020 októberében felmondta a szerződést, egyúttal bíróságra vitte az ügyet. Az iskola torzója közben ázott-mállott, az új pályázatot csak késve írták ki, az építési költségek pedig elszálltak. Így a kormány a 2022-es parlamenti választások előtt újabb 734 milliót biztosított a felújítás befejezésére, melyet Szászfalvi László, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője természetesen kiemelt kampánytémái közé emelt. Ám hiába a pluszpénz, az iskolaprojekt ismét beleállt a földbe, a második tenderen győztes barcsi HM-Bau Kft. – mely a környéken több állami projektet is elnyert, de másokba is belebukott, így például a kadarkúti egészségház is torzóként maradt utána – ugyan belekezdett a munkába, vállalva, hogy 2022 novemberére megtörténhet a műszaki átadás, ám elszámolási vitái támadtak a tankerülettel, amely végül felmondta a szerződést. Az iskolaépület eközben annyira tönkrement, hogy lapunknak már 2023-ban állították építési szakemberek, életveszélyes lenne befejezni a felújítást, helyette egy új épületet kellene felhúzni – egy ugyanekkora iskola a megfelelő kiszolgáló létesítményekkel, például tornacsarnokkal, konyhával, étkezővel mai áron úgy 6 milliárdba kerülne szerintük.

Már ha lenne értelme, ugyanis, az uniós pályázatban a valóságot jócskán meghamisítva a tankerület 350-500 fős körzeti iskolát vállalt úgy, hogy az intézménybe a felújítás előtt is jó, ha másfélszáz gyerek járt, jelenleg pedig alig száz diák maradt. Ők iskolaépület híján 2019 ősze óta oktatásra tulajdonképpen alkalmatlan helyeken, a hajdani gyógyszertárban, illetve a plébánián kénytelenek tanulni. Nem véletlen, hogy akik tehették, kivették gyermeküket az iskolából, s a szomszédos településekre, jellemzően Barcsra íratták át őket. Babócsán szinte csak a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek maradtak.

– Őket nem tudják, de a legtöbb esetben nem is akarják elvinni a szülők, mert nem az a fontos, hogyan tanul a gyerek, hanem, hogy itt van helyben – mondta egy anyuka, aki korábban két gyerekét is kivette a babócsai iskolából. – A tanárok nagy része is elment, helyettük ingázó pedagógusok járnak a faluba.

Három-négy évig például nem volt informatika-oktatás, mert nem voltak meg a feltételek, nem volt hely a számítógépeknek. Állítólag most már megint van, egy családi házban alakítottak ki egy szobát.

Úgy tudjuk, az új iskolát az Építési és Közlekedési Minisztériumból és a tankerületből ígérték meg a falunak, amelynek vezetője, Jáger Gábor nem akart nyilatkozni a témában. Érthető okokból, hiszen az ügyben több vizsgálat is zajlik: az Integritás Hatóság még 2023-ban a projektből még megmaradt 800 millió forint visszatartását és a Miniszterelnökség részéről szabálytalansági eljárás lefolytatását javasolta, és eljárást kezdeményezett az összesen 1,822 milliárd forintos, látványosan bedőlt iskolafelújítás miatt. Az IH vizsgálatra érdemesnek tartotta, egyáltalán szükséges volt-e a felújítás, a pályázati összeg odaítélésénél felmerült-e összeférhetetlenség, a közbeszerzési eljárások megfelelően zajlottak-e, megfelelő cégek nyertek-e a pályázatokon, a műszaki ellenőri és a projektmenedzseri munka milyen minőségű volt, a Kaposvári Tankerület, mint kedvezményezett döntései jogszerűek voltak-e az ügyben, a kifizetett pénzek valódiságát minden esetben ellenőrizték-e?.Utóbbi azért merült fel, mert a több, mint 1,8 milliárdos támogatásból közel 1 milliárd forintot kifizetett a tankerület, ám ebből mintegy 700 millióval a hatóság vizsgálatának lezárásáig – ekkor már évek óta állt a projekt –, nem számolt el, ráadásul 423 milliót biztosíték nélkül utalt előlegként olyan szállítóknak, melyek azóta felszámolás alá kerültek.

Az ügyben született is rendőrségi feljelentés: először Ander Balázs dél-somogyi jobbikos országgyűlési képviselő fordult a nyomozóhatósághoz, de immáron a babócsai polgármester, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium is a feljelentők között szerepel.

– Éppen a napokban kaptam egy rendőrségi határozatot, amelyben közölték, a műszaki ellenőrrel szemben bűnpártolás miatt indított eljárást megszüntették bűncselekmény hiányában – mutatta a hivatalos papírokat Ander Balázs. – Szerencsére az ügy ezzel nem állt meg, az APM Construct ügyvezetője, valamint az ellenőr ellen továbbra is folyik a nyomozás különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás miatt. Miután a feljelentők egyike egy minisztérium, talán remélhető, hogy nem marad következmények nélkül az eset, s a bűnösök tényleg felelősségre lesznek vonva.