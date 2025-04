Magyar Péter szerint a fideszes kétharmad egyszerre akarja betiltani őt és Deutsch Tamást

Parlament;Deutsch Tamás;törvénymódosítás;Magyar Péter;

2025-04-29 13:07:00 CEST

Elfogadták a „lex Magyar Péterként” emlegetett új vagyonnyilatkozati törvényt és a drogtörvény szigorítását is. A Tisza Párt elnöke utóbbi mögött vélelmezi Deutsch betiltását.

Az imént elfogadta az Országgyűlés a Lex Magyart, valamint az energiaitalok betiltását és a drogtörvény szigorítását. A nap, amikor a Fidesz egyszerre próbálta meg betiltani Magyar Pétert, az energiaitalokat és Deutsch Tamást. Jó vergődést, srácok! - kommentálta a mai nap törvényalkotási dömpingjét a Tisza Párt elnöke.

A parlament ugyanis elég aktív ma: a fideszesek által dominált Országgyűlés 19 törvényjavaslatról is zárószavazást tart a mai napon. Egyebek közt már meg is szavazta azt a „lex Magyar Péterként” emlegetett módosítót, amelynek értelmében az európai parlamenti képviselők számára előírják, hogy a magyar parlamenti képviselőkéhez hasonló vagyonnyilatkozatot kell tenniük, ennek elmaradása esetén pedig, vagy ha a dokumentumban „lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt”, akár a mandátumától is megfoszthatják az érintettet. A javaslatot az Orbán Viktor által kiadott ukázt követően nyújtotta be a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Juhász Hajnalka, már csak az a kérdés, mennyire vehető komolyan az a vagyonnyilatkozati rendszer, amelyben Orbán Viktor évről évre leközli, hogy nincs, vagy alig van bármiféle megtakarítása.

A lépést azért értelmezik „lex Magyar Péterként”, mert a kormánypárt látványosan erőlködik, hogy valahogy fogást találjon az ellenzéki vezetőn, aki azonban már közölte, a tiszások eleget tesznek majd az új előírásoknak, hiszen, mint közölte, nem lopták el a fél országot, nincs hatvanpusztai birtokuk sem. Sőt, sürgette azt is, hogy induljon vagyonosodási vizsgálat minden politikusnál 20 évre visszamenőleg.

Számos egyéb törvényről is szavaztak már. Például beszámoltunk róla, hogy az Országgyűlés megszavazta a drogtörvény szigorítását is. A drogfogyasztók mostantól legfeljebb két alkalommal élhetnek az eltereléssel, és úgy is csak akkor, ha elmondják a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vették a kábítószert. Korábban elterelésre kétévente volt lehetőség. Az új pszichoaktív anyagok, azaz a dizájnerdrogok használata immár nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. Emberölésnél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetése előtt, ugyanez vonatkozik majd a testi sértések elkövetésére is. Ugyancsak súlyosabb büntetés szabható ki, ha valaki amiatt követ el egy bűncselekményt, hogy a megszerzett anyagi javakat kábítószerre költhesse. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetőjét ezentúl jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A rendőrség emellett hozzáférhetetlenné teheti azokat az oldalakat, amiken keresztül drogot lehet rendelni Magyarországra.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy a Fidesz látszólagos drogügyi szigorítása mögött az áll, hogy majd a Tisza Párt politikusait akarják valamilyen módon ilyen ügyekbe belekeverni, például drogot csempészhetnek az ő, vagy a párttagjaik csomagjai közé, az ingatlanjaikba, vagy az autóikba.

Szintén beszámoltunk arról, hogy az Országgyűlés megszavazta azt is, hogy betiltják az energiaitalok árusítását 18 év alattiak számára. A törvénymódosítás a kihirdetése után 30 nappal lép hatályba, azaz várhatóan júniustól már nem vehetnek maguknak energiaitalt a kiskorúak. A kormány rendeletben határozza majd meg, hogy milyen összetételű energiaitalokra vonatkozik a tiltás. Ha egy üzlet megsérti a szabályozást, a fogyasztóvédelmi hatóság „a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, az energiaital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását”. Ha pedig három éven belül ismét megsértik a törvényt, a hatóság elrendelheti az üzlet bezárását legfeljebb 30 napra