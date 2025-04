A parlament megszavazta a drogtörvény szigorítását

Parlament;kábítószer;Országgyűlés;drog;törvényjavaslat;drogdíler;kábítószer-kereskedelem;

2025-04-29 11:46:00 CEST

Mostantól fel kell nyomnia a dílerét annak, aki elterelésre szeretne menni, hogy elkerülje a büntetést. A kábítószer-kereskedők kitiltással és vagyonelkobzással számolhatnak, a jövőben az orvosnak értesíteni kell majd a szülőket, ha a kiskorú gyerek drogot fogyasztott.

Az Országgyűlés fideszes többsége kedd délelőtt 144 igen és 20 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadta az új drogtörvényt, amely értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert – írja a Telex.

A drogfogyasztók mostantól legfeljebb két alkalommal élhetnek az eltereléssel, korábban erre kétévente volt lehetőség. Az új pszichoaktív anyagok, azaz a dizájnerdrogok használata immár nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül.

Emberölésnél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetése előtt, ugyanez vonatkozik majd a testi sértések elkövetésére is. Ugyancsak súlyosabb büntetés szabható ki, ha valaki amiatt követ el egy bűncselekményt, hogy a megszerzett anyagi javakat kábítószerre költhesse.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetőjét ezentúl jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A rendőrség emellett hozzáférhetetlenné teheti azokat az oldalakat, amiken keresztül drogot lehet rendelni Magyarországra.

A kábítószer-kereskedők kitilthatók lesz az ország bizonyos részeiről, és minden olyan jármű, ingatlan, berendezés és eszköz elkobozható lesz, amit az említett tevékenység során használtak. Akár egy évre is bezárathatják majd azokat az üzleteket, amiknek valamilyen formában közük volt kábítószer-kereskedelemhez, illetve a jövőben az orvosnak értesíteni kell a szülőket, ha a kiskorú gyerek drogot fogyasztott.

Arra készül az Orbán-kormány, hogy akár kábítószert helyezzenek el az én, vagy munkatársaink csomagjaiban, gépkocsijaiban, ingatlanjaiban – ezt állította hétfő este Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint a drogtörvények szigorítása is ezt készíti elő.

Orbán Viktor évértékelőjében ígérte meg, hogy felveszik a harcot a kábítószerrel szemben. Alkotmányba is foglalták, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése is tilos, ennek a jegyében március 1-én Horváth Lászlót tették meg a terület kormánybiztosának. A rendőrségen belül pedig új drogelhárító egység alakult, ez pedig a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH). A terület hirtelen „felkarolása” annak fényében is érdekes, hogy 2021 óta Magyarországnak még csak drogstratégiája sincs, és a legtöbb forrást is kivonták a területről az elmúlt 15 évben.