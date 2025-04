Megint meghosszabbították a háborús veszélyhelyzetet

Parlament;Országgyűlés;meghosszabbítás;veszélyhelyzet;rendeleti kormányzás;orosz-ukrán háború;

2025-04-29 13:08:00 CEST

Újabb fél évvel, november 14-ig. Immár csaknem három éve élünk Magyarországon „háborús veszélyhelyzetben”.

Az Országgyűlés kedden hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-tól további 180 nappal, november 14-ig meghosszabbítsa – írja az MTI.

A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását 131 igen szavazattal, 45 ellenvoks mellett fogadták el a képviselők. A kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján különleges jogrendben rendeletet alkothat, amellyel

egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti,

törvényi rendelkezésektől eltérhet,

valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Csaknem három éve élünk Magyarországon „háborús veszélyhelyzetben”, amelynek hatályát a fideszesek immár sokadjára hosszabbítják meg. Magyarországon 2022 májusában vezették be először a háborús vészhelyzetet, amit azóta is fenntart a kormányzat. Ezt megelőzően is rendkívüli jogrend biztosította a rendeleti kormányzást, 2016-tól a migrációs, utána pedig a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet.