BRFK: Bűncselekmény lehet, ha Hadházy Ákos jogellenesen akar hidat foglalni

rendőrség;tüntetés;Hadházy Ákos;hídfoglalás;

2025-04-30 10:24:00 CEST

Nyomatékosították, hogy május elsején csak a Kossuth téren lehet tüntetni.

A hidak gépjárműforgalmának, valamint a tömegközlekedési járművek hidakon való áthaladásának akadályozása a közlekedési szabálysértésen túl akár súlyosabb, a közérdekű üzem működésének megzavarása bűncselekményt is megvalósíthatja – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdai tájékoztatásában.

A közleményt annak kapcsán adták ki, hogy a Hadházy Ákos által május 1-jére szervezett megmozdulás meghívójában az szerepel: „a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk”.

A rendőrség nyomatékosította: a Kúria a Kossuth teret engedélyezte, és a helyszíntől való eltérés, valamint a gépjárműforgalom akadályozása – ellentétben az ellenzéki politikus állításával – jogszerűtlen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: korábban is, ezután is biztosítja mindenki számára a békés gyülekezés jogát, miközben figyelembe veszi mások jogait is, beleértve a fővárosban közlekedni kívánók jogait, és érvényt szerez a hatályos magyar jogszabályoknak – zárul a tájékoztatás.

Nem ez az első eset, hogy rövid időn belül éles szóváltás alakul ki Hadházy Ákos és a rendőrség között. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, néhány napja nyilatkozatháború alakult ki arról, melyik hídon, mikor és hányszor tartottak tüntetést, illetve milyen fotót csatolt a rendőrség kúriai beadványához annak bizonyítására, hogy az országgyűlési képviselő által szervezett hídfoglalásokon alacsony volt a részvétel.