Egy 16 éves fiút gyanúsítanak a svédországi lövöldözéssel

tömeggyilkosság;Svédország;lövöldözés;bandaháború;

2025-04-30 12:23:00 CEST

Nem tudni egyelőre a pontos indítékot, ám sajtóértesülések szerint ismét egy, bandákhoz köthető leszámolás történhetett.

Egy 16 éves fiút gyanúsítanak a keddi, Svédországban történt lövöldözéssel – közölte a rendőrség a Dagens Nyheter című lap beszámolója.

Mint arról korábban hírt adtunk, három ember életét vesztette, amikor lövések dördültek el Uppsala városának egyik fodrászatában.

Az uppsalai rendőrkerület vezetője elmondta: jelenlegi ismereteik szerint nincs közvetlen kapcsolat a támadás és az üzlet között. Erik Åkerlund közölte, hogy még nem tudnak teljes bizonyossággal nyilatkozni az elhunytak kilétéről, de kapcsolatban állnak olyan hozzátartozókkal, akik attól tartanak, hogy szerettük is az áldozatok között lehet. Az ügyészség jelenleg más elkövetőről nem tud, de nem zárják ki, hogy többen is részt vettek a bűncselekményben.

A fiatalkorút nem a helyszínen, hanem otthonában fogták el. A nyomozás részleteiről egyelőre nem adnak ki további információt, annyit azonban megerősítettek, hogy a halálos áldozatok mind 15 és 20 év közötti fiatalok. Åkerlund hozzátette: ismerik az érintettek személyazonosságára utaló adatokat, ezek alapján pedig vizsgálják az esetleges megtorló jellegű cselekmények kockázatát. A svéd média beszámolói szerint egyik elhunyt korábban olyan nyomozás célpontja volt, amely egy bandavezér rokonai ellen tervezett támadással állt összefüggésben. Ez arra utalhat, hogy a gyilkosság hátterében bandák közötti leszámolás állhat, ám ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.

A hatóság a nap folyamán újabb sajtótájékoztatót tervez tartani. Az esemény egybeesik Uppsala városának ma esedékes Valborgot (más néven Walpurgis-éj), amelyekre mintegy százezer látogatót várnak, és amelyeket a tervek szerint megtartanak.

Åsa Larsson, az uppsalai és knivstai rendőrkapitányság vezetője elmondta: fokozott figyelmet fordítanak a közbiztonság fenntartására. Hangsúlyozta, hogy teljesen érthető, ha a lakosság nyugtalan, hiszen valóban súlyos és megrázó esemény történt a városban.

Svédországban az elmúlt években jelentősen nőtt a bandákhoz köthető erőszakos bűncselekmények száma. 2024-ben összesen 317 robbantásos incidenst regisztráltak – ez jelentős emelkedés az előző időszakokhoz képest. A bűnszervezetek egyre gyakrabban vonnak be fiatalkorúakat, köztük 15 év alattiakat is, akik a svéd törvények alapján még nem vonhatók büntetőjogi felelősségre. Ez komoly kihívás elé állítja a rendőrséget és más hatóságokat, mivel ezek a kiskorúak is aktívan részt vesznek fegyveres támadásokban és robbantásokban. A skandináv ország, amely korábban a társadalmi biztonság egyik mintaképeként szolgált, mapaság azonban az Európai Unió tagállamai közül itt történik a legtöbb fegyveres gyilkosság.

Bár a hivatalos rendőrségi adatok szerint 2024-ben 20 százalékkal csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, az uppsalai eset már a második súlyos incidens ebben az évben, ami azt jelzi, hogy a helyzet továbbra is aggasztó.

Februárban Örebro egyik felnőttképzési központjában, a Risbergskában történt lövöldözésben tizenegy ember halt meg – ez volt Svédország történetének legsúlyosabb tömeggyilkossága. A 35 éves elkövető szintén életét vesztette. Hivatalosan nem közölték, mi volt a tett indítéka, de nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy ideológiai vagy bűnbandákhoz köthető motiváció állt volna a háttérben.