Zelenszkijnek sikerült elérni, hogy Trump elgondolkodjon Putyin háborús szerepéről

Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-04-30 13:55:00 CEST

Úgy fest, kockáztatott az ukrán elnök - ami bejött neki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök igyekezett a lehető legtöbbet kihozni abból a körülbelül 15 perces találkozóból, amelyet Donald Trumppal folytatott szombaton a Vatikánban – írja forrásaira hivatkozva az Axios.

A beszámoló szerint Zelenszkij ezen az egyeztetésen arra kérte amerikai kollégáját, hogy határozottabban lépjen fel Vlagyimir Putyinnal szemben, és ismét vegye napirendre a tűzszünet kérdését. A találkozónak különös jelentőséget ad, hogy az ukrán elnök tanácsadói korábban megosztottak voltak abban, érdemes-e egyáltalán személyes megbeszélést kezdeményezni – különösen a februári, Fehér Házban lezajlott nyilvános szópárbaj után.

Most azonban úgy tűnik, Zelenszkij elérte, hogy Trump elgondolkodjon a háborúban betöltött szerepéről. Ezt követően az amerikai elnök hazafelé a repülőről posztolt egy éles hangvételű bejegyzést, amelyben arról írt, hogy Putyin talán nem is törekszik a háború befejezésére, és ideje lenne új eszközöket – például pénzügyi szankciókat – is bevetni.

Zelenszkij figyelmeztette az amerikai elnököt: az orosz vezető csak akkor hajlandó engedményeket tenni, ha komoly nyomás nehezedik rá. Trump erre állítólag azt válaszolta, hogy lehet, át kell értékelnie hozzáállását Putyinhoz. Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, térjen vissza korábbi, feltételek nélküli tűzszüneti javaslatához. Ezt Ukrajna korábban elfogadta, Oroszország viszont elutasította. Egy forrás szerint Trump támogatóan reagált, de hivatalos megerősítés egyik fél részéről sem érkezett.

A múltbéli kudarc után – amikor a Trump-adminisztráció béketervében szerepelt volna a Krím Oroszországhoz tartozásának elismerése – Zelenszkij egyértelművé tette, hogy ezt semmilyen körülmények között nem fogadja el. A források szerint Trump hangsúlyozta: a tervezet nem Ukrajna elismeréséről, hanem egy amerikai politikai álláspontról szólt volna.

Zelenszkij jelezte, hogy kész kompromisszumokat kötni a háború befejezése érdekében, de ehhez elengedhetetlenek a szilárd biztonsági garanciák. Szóba került egy amerikai–ukrán ásványianyag-egyezmény is, amelynek mielőbbi aláírását Trump szorgalmazta.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője nem kommentálta a tárgyalás részleteit, ahogyan Trump más vezetőkkel folytatott magánbeszélgetéseit sem. A találkozó hangulata a beszámolók szerint oldottabb volt, mivel sem az oroszbarátnak tartott Vance alelnök, sem Steve Witkoff különmegbízott nem vett részt rajta.

Zelenszkij eredetileg az ABC This Week című műsorában szerepelt volna, ám technikai akadályok miatt lemondta az interjút. Források szerint a vatikáni találkozó jól sikerült, és az ukrán elnök nem kívánt kockázatot vállalni azzal, hogy máshol nyilatkozik. A legnagyobb kérdés most az, hogy Trump Putyinnal szembeni kritikusabb hozzáállása mennyire bizonyul tartósnak. Egy keddi tévéinterjúban az amerikai elnök ismét arról beszélt, hogy nem zárható ki: Putyin csupán hitegeti őt, ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy az orosz elnök valójában békét akar.

Tammy Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivője jelezte: amennyiben nem történik érdemi előrelépés a tárgyalásokban, akkor az Egyesült Államok kész visszavonulni a közvetítői szerepből.