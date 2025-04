Svédország befogadná a Magyarországról menekülő melegeket

Magyarország;Svédország;melegek;befogadás;Budapest Pride;

Benjamin Dousa svéd kereskedelmi miniszter egy panelbeszélgetésen arról beszélt, hogy tárt karokkal fogadnának akár 40 ezer meleg magyar bevándorlót is.

Egy panelbeszélgetésen arról beszélt a svéd kereskedelmi miniszter, hogy meg kell erősíteni Svédország azon megítélést, hogy egy nyitott és szabadságszerető ország. Benjamin Dousa ezután felvetette, hogy tárt karokkal fogadnának akár 40 ezer meleg magyar bevándorlót is – idézi a svéd Local beszámolóját a Telex.

A kerekasztal-beszélgetés a svéd kormány új stratégiájáról szólt, amelyet több száz nagy cég, felsőoktatási intézmények és civil szervezetek ajánlásai alapján állították össze abból a célból, hogy javítsák az ország megítélését. Dousa szerint egyre több ország indult el autoriter irányba, vámokkal szigetelik el magukat, és erre a jelenségre szerinte pont, hogy nyitottsággal és befogadással kell reagálni a svédeknek – írja a lap.

Mint ismert, a parlament fideszes többsége nemrégiben elfogadta a gyülekezési törvény szigorítását, amely lehetővé teszi a Pride betiltását is. A svéd miniszter kitért arra is, hogy nemcsak a Magyarországról várják tárt karokkal az embereket, hanem az Egyesült Államokból is, ahol egyre romlik a vállalkozások, a bevándorlók és az egyetemi szabadság helyzete, és az emiatt kivándorlók új lehetőségeket hozhatnának létre az északi országban.