Megszólalt az ügyben szakértőként felkért nyelvész, párbeszédrészletek kérdőjelezik meg Gyárfás Tamás védekezését a Fenyő-gyilkosság ügyében

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;Portik Tamás;

2025-05-01 15:54:00 CEST

A médiavállalkozó, egykori úszószövetségi elnök maga hozta fel, hogy széttárta karját és bólintott, ami nem a kaposvári áfacsalási ügy megoldására vonatkozott.

Megkérdőjelezik Gyárfás Tamás és védője védekezését a Fenő-gyilkosság ügyében azok a részletek, amelyeket az ügyön dolgozó bűnügyi nyelvész idézett a Válasz Online kérdésére.





Mint ismert, Gyárfás Tamást a Fővárosi Ítélőtábla felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és hét év szabadságvesztésre ítélte a riválisának tartott egykori médiavállalkozó, Fenyő János 1998-as meggyilkolásáért. Ennek egyik alapja az az 512 percnyi, titokban rögzített hangfelvétel vezetett, amelyet a Farkasréti temetőben találtak meg. Ezek tanúsága szerint Portik Tamás hallhatóan arra akarta rávenni Gyárfás Tamást, hogy kimondja, ő kérte fel Fenyő János megöletésére. Ez nem sikerült, Portik Tamás pedig a perben többször is kijelentette, hogy Gyárfás Tamás nem bízta meg semmivel, a rendőrök és néhai mentora, a 2020-ban meghalt Drobilich Gábor kérte, hogy állítson csapdát Gyárfás Tamásnak.

Az egykori médiavállalkozó, volt úszószövetségi elnök szerint az elsőfokú bíróság két különböző hangfelvételből kreált hazug bizonyítékot. Így az elsőfokú ítélet szerint 2004 februárjában Portik Tamás idézte fel neki az egykori jelenetet, amikor megkérdezte őt, hogy „szétbasszuk?”, amire elmondása szerint Gyárfás Tamás akkor igennel válaszolt. A hangfelvétel tanúsága szerint nem reagált egyértelműen Portik Tamás sztorijára, közbevág, de a később elítélt maffiózó nem engedi befejezni a mondatát. Ezt a felvételt összevonta a bíróság egy másik, 2005 májusában készült felvétellel, amikor Portik Tamás újra előhozakodott azzal, hogy segít Gyárfás Tamásnak, amire az egykori médiavállalkozó, volt úszószövetségi elnök állítólag széttárta a karját. Gyárfás Tamás szerint azonban ez hamis, a 2005-ös beszélgetés egy kaposvári áfaügy elsimításáról szólt.

Ránki Sára bűnügyi nyelvész – derül ki a Heti Válasz podcastjéből - két kollégájával, egymástól függetlenül elemezte az egykori vállalkozó és Portik Tamás közti beszélgetések tartalmát ezzel szemben arra jutott, hogy nem a kaposvári áfacsalási ügyről volt szó az alábbi dialógusban:

Gyárfás: …azon túl, hogy te azt mondtad, hogy nekem segít, és akire(?) itt mutogattál!

Portik: Igen.

Gyárfás: Én becsületszavamra semmit nem tudok, hogy te mit csináltál, én mindent elhiszek neked…

Portik.: De várjál, nem segítettem?

Gyárfás.: Az ügy, az megoldódott!

Portik: De nehogy azt mondd, hogy nem én segítettem!

Gyárfás: Én azt mondom neked, ahogy mondtad, hogy az életbe’ egy ruppót én nem fizettem, ilyen hülye nincs a Földön, hogy az életét kockáztatja, és tesz egy ilyen szolgálatot, és énnekem nem kristálytiszta… (egy mondat nem érthető).

Portik: Hát, be tudom bizonyítani Tamás, hogyha akarod.

Gyárfás: Én elhiszem, elhiszem, de…, de…

Portik: Az neked örök életben börtön lesz, amíg élsz, börtönben leszel!

Gyárfás: Én nem akarok börtönbe menni!

Szintén ezzel védekezett Gyárfás Tamás, amikor Portik Tamás kérdésére széttárta a karját és bólintott egyet. Ennek tényét Gyárfás Tamás ismerte el.

Gyárfás: Majd eljöttél legközelebb és azt mondtad, hogy ööö, ha ezt úgy oldjuk meg, hogy… És így csináltál, az ööö, az is megoldás? Erre én széttártam a…, én nem tiltakoztam, de nem erősítettem és nem cáfoltam, és erre te azt mondtad, hogy te kurva okos vagy.

Portik: Én okos vagyok?

Gyárfás: Te mondtad nekem.

Portik: Igen, mert én nagyon okosnak tartom…

Gyárfás: Ez volt akkor a válaszod, ez volt akkor a válaszod! Ez történt, tehát nem volt effektív megbízás, felkérés…

A szakértő beszélt arról is, hogy a nyomozás során nem dolgozott az ügyön, a vádhatóság tőle függetlenül jutott arra a következtetésre, hogy Gyárfás Tamás adott megbízást Fenyő János meggyilkolására. A szakértőt a bíróság rendelte ki és a feladata az volt, hogy megválaszoljon 17 olyan kérdést, amelyet a törvényszék tett fel nekik. Ránki Sára megjegyezte, mind ő, mind kollégái egymástól függetlenül pontosan ugyanolyan válaszokat adtak a kérdésekre.

A bíróság által feltett kérdések között szerepeltek olyanok is, amelyek arra irányultak, hogy a Gyárfás és Portik közötti beszélgetés tartalmazott-e iróniát – a szakértők szerint nem –, illetve hogy történt-e nyelvi manipuláció, amit szintén kizártak. Vizsgálták azt is, alkalmaztak-e titkos nyelvezetet. Erre találtak példát: volt olyan rész, ahol Gyárfás nem értette Portik burkolt utalásait, de akadt olyan eset is, amikor a szakértők szerint pontosan értette, miről van szó.

Portik: Én azért csi…, nem, én azért csináltam meg azt a melót anno, részben (szünetet tart) át… autószerelésért (szünetet tart), mer’ elromlott, emlékszel, defektet kaptál.

Gyárfás: Igen.

Portik.: És engem hívtál föl, hogy cseréljem ki a gumit. Jó így?

Gyárfás: Te mondtál dolgokat, hogy tudsz segíteni.

Portik: Igen.

Gyárfás: Békét akarok, értsd meg.

Ügyészségi gyanú szerint Gyárfás Tamás 27 éve Portik Tamást bízta meg Fenyő János meggyilkolásának a megszervezésével, az ügyben elítélt szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak pedig a jelenleg is börtönbüntetését töltő milliárdos maffiózó adta ki a parancsot a merénylet végrehajtására.