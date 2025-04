Fővárosi Ítélőtábla: Gyárfás Tamásnak felbujtóként hét év, Portik Tamásnak életfogytiglan a Fenyő-gyilkosságért

ítélet;Fővárosi Ítélőtábla;Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;Portik Tamás;

2025-04-10 09:16:00 CEST

Az ítélet jogerős.

Az elsőrendű vádlott Gyárfás Tamást hét évre, a másodrendű vádlott Portik Tamást életfogytiglanra ítélte a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla csütörtök reggel a Fenyő-gyilkosság ügyében. Az ítélet megfelel az elsőfokon a Fővárosi Törvényszéken született döntésnek. Most már jogerős.

Két napja Gyárfás Tamás egykori médiavállalkozó, a Magyar Úszószövetség volt elnöke az utolsó szó jogán azt hangoztatta, nincsenek gyilkos hajlamai, az ügynek több ellentmondására is felhívta a figyelmet. Az egyik ilyen, hogy 2004 februárjában Portik idézte fel neki az egykori jelenetet, amikor megkérdezte őt, hogy „szétbasszuk?”, amire Portik elmondása szerint Gyárfás akkor igennel válaszolt. A hangfelvétel tanúsága szerint Gyárfás nem reagált egyértelműen Portik sztorijára, közbevág, de Portik nem engedi befejezni a mondatát. Ezt a felvételt összevonta a bíróság egy másik, 2005 májusában készült felvétellel, amikor Portik újra előhozakodott azzal, hogy segít Gyárfásnak, amire Gyárfás állítólag széttárta a karját.

Az egyébként is elítélt maffiózó, Portik Tamás nevében az általa menesztett, a bíró által azonban újra kirendelt ügyvéd, Szikinger István szólalt meg. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyben meg kellett volna hallgatni a szlovákiai alvilág egyik volt nehézfiúját, Milos Kastant. A Mikulas Cernák-féle maffia több mint egy tucat gyilkosságában részt vevő Milos Kastan 1998-ban találkozott Portik Tamással és Jozef Roháccal, akik az orra előtt az Aranykéz utcai merényletről beszélgettek. Szikinger István szerint Kastan tanúsíthatta volna, hogy Portik és Rohác egy árva szóval sem említette a Fenyő János ügyét.

Ügyészségi gyanú szerint Gyárfás Tamás 27 éve Portik Tamást bízta meg Fenyő János meggyilkolásának a megszervezésével, az ügyben elítélt szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak pedig a jelenleg is börtönbüntetését töltő milliárdos maffiózó adta ki a parancsot a merénylet végrehajtására. Gyárfás Tamás megvádolásához az az 512 percnyi, titokban rögzített hangfelvétel vezetett, amelyet a Farkasréti temetőben találtak meg. Ezek tanúsága szerint Portik Tamás hallhatóan arra akarta rávenni Gyárfás Tamást, hogy kimondja, ő kérte fel Fenyő János megöletésére. Ez nem sikerült, Portik Tamás pedig a perben többször is kijelentette, hogy Gyárfás Tamás nem bízta meg semmivel, a rendőrök és néhai mentora, a 2020-ban meghalt Drobilich Gábor kérte, hogy állítson csapdát Gyárfás Tamásnak.

A médiavállalkozó Fenyő Jánost, a tízmilliárdos értékű Vico cégbirodalom tulajdonosát 1998. február 11-én este fél hat után lőtték le, amint a Mercedesében ült Budapesten a Margit körút 4. szám előtti autóforgalomban egy piros lámpánál. Gyilkosa egy Mitsubishiből szállt ki és nyitott tüzet a 43 éves férfira egy Agram 2000 típusú gépfegyverrel. A tizenegy golyóból négy talált, Fenyő János a helyszínen életét vesztette. Ez volt a magyar alvilág háborújának legnagyobb visszhangot kiváltó gyilkossága, az ügyben indított nyomozás azonban éveken át nem vezetett eredményre, így az aktát 2002. február 5-én lezárták, és csak 2005-ben nyitották meg újra Fenyő János pszichológusának, Perczel Tamásnak az egy évvel korábban videón rögzített vallomása alapján. Perczel Tamás a páciense ellenségei között említette Gyárfás Tamást. A gyilkosság végrehajtásával Jozef Rohácot csak hat évvel később, 2011-ben gyanúsították meg egy DNS-minta alapján, amelyet a merénylet helyszínén eldobott sapkán hagyott.

A gyilkosság miatt 2017-ben Jozef Roháčot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de ekkor még nem derült ki, ki volt a megbízó. Gyárfás Tamást ezzel 2018-ban gyanúsították meg, ellene és Portik Tamás ellen 2019-ben emeltek vádat.

Sokáig homály, aztán hangfelvételek

A kilencvenes évek alvilági leszámolásai közül Fenyő János meggyilkolása volt az volt az egyik legsúlyosabb ügy. Először is azért, mert fontos szereplője volt a magyar média -és politikai életnek. A korábbi merényletekben jobbára az alvilág ilyen-olyan riválisai irtották egymást, Fenyő Jánossal azonban határt lépett az akkori alvilág: egy, a legális üzleti életben mozgó, az alvilággal semmilyen kapcsolatot nem tartó üzletembert ért el a maffia. Bár maga Fenyő János nem ritkán rájátszott a kilencvenes évek gengszterromantikájára – az üzletember gyakran lőfegyverrel mutatkozott – azonban, ahogy később a nyomozón rendőrök is megállapították ez csak póz volt, valójában semmiféle kapcsolata nem volt az akkor virágkorát élő magyar szervezett bűnözéssel.

A merénylet után a körülményekből azonnal látható volt, hogy professzionális bűnözők végeztek a médiavállalkozóval. Mivel azonban Fenyő János nem kötődött semmilyen alvilági körhöz így maffiás riválisai sem lehettek, a nyomozók sokáig vaktában tapogatóztak, hogy kinek állhatott az útjába a nagy hatalmú, befolyásos médiavállalkozó. Ahogy sokáig a láthatóan profi végrehajtókat sem találták.

A rendőrség előbb több, az albán maffiához köthető figurát gyanúsított meg – annál is inkább, mert több olyan információ felröppent, hogy a Fenyő-gyilkosság csapatmunka volt, a médiavállalkozót többen, heteken keresztül figyelhették a merénylet előtt, azonban végül az albán szálat ejteni kellett a nyomozóknak, mivel nem volt az albánok ellen bizonyíték, a helyszínen talált DNS-nyomok sem utalt az érintetettségükre

Ugyanígy lehetséges megbízók kiléte is sokáig homályban maradt. Az akkori médiavilágban közismert volt, hogy Fenyő János Gyárfás Tamás riválisa, a NapTV miatt került összetűzésbe, de a nyomozók akkor még nem láttak Gyárfás környezetében olyan alvilági szereplőt, aki képes lett volna egy ilyen akciót lebonyolítani.

A nyomozást végül 2002-ben a rendőrség eredménytelenül lezárta. Három évvel később, 2005-ben ugyan újra elindították, ám csak 2013-ban sikerült a rendőrségnek megneveznie az elkövetőt, a szlovák-magyar alvilág ismert bérgyilkosát, az addigra az Aranykéz utcai merénylettel meggyanúsított Jozef Rohácot. A lévai származású gengszter profi munkát végzett, ám egy dologgal nem számolhatott: tizenhárom évvel az elkövetés után a labortechnika odáig fejlődött, hogy a merényletkor használt, majd eldobott hangtompítós Agram márkájú gépkarabélyon és a sapkán sok évvel később is azonosítani lehetett a DNS-ét. Jozef Rohácot 2017-ben életfogytiglanra ítélték a Fenyő-gyilkosságért. Azt soha nem vallotta be, hogy kinek a megbízásából cselekedett.

Jozef Rohác magyarországi munkáltatói ugyanakkor ismertek voltak a rendőrség számára: a bérgyilkosnak Portik Tamás és köre adott megbízásokat, így itt ő hajtott végre több alvilági leszámolást, az Aranykéz utcai merénylet mellett ő számlájára írják a Prisztás-gyilkosságot és Seress Zoltán kivégzését is.

„Szétbasszuk?”

A Fenyő-gyilkosság ügyében a következő döntő fordulatot az hozta, hogy 2015-ben Portik Tamás volt anyósa vallomásából kiderült a rendőrség számára, hogy bár nem verték nagydobra, a maffiózó szoros üzleti kapcsolatban állt Gyárfás Tamással. Portik Tamás és alvilági mentora, a pár éve elhunyt Drobilich Gábor ugyanis 1994-től Gyárfás Tamástól béreltek egy budai villát és a nyomozók szerint Gyárfás tisztában volt Portik az éjszakai életben betöltött szerepével, súlyával. Idővel az is kiderült, hogy 2002 és 2004 között Portik többször is megkereste Gyárfást, a beszélgetéseiket pedig titokban felvette. Ezeken a sok órányi felvételen többször is hallható, ahogy Portik valami korábbi nagy szívességre hivatkozott Gyárfásnál és érezhetően próbálta arra kapacitálni, hogy a médiavállalkozó mondja ki, hogy ő volt a megrendelője a Fenyő gyilkosságnak. A felvételeken ilyen nem hallatszik, Gyárfás soha nem ismerte el, hogy megrendelte volna a Fenyő-gyilkosságot Portiktól, ám nem is utasította el határozottan Portik közeledését és célozgatásait, ahogy feljelentést sem tett akkor az ügyben.

Gyárfás később ezt azzal magyarázta, hogy attól tartott, hogy ha feljelentést tesz, úgy Portik később ellene vall a rendőrségen. A felvételek később egy temetőből kerültek elő, rajtuk azzal, amelyen Portik felidézte Gyárfásnak azt az egykori jelenetet, amikor Portik – előadása szerint – megkérdezte Gyárfástól, hogy mi legyen azzal az emberrel. „Szétbasszuk?” – tette fel a kérdést Portik Gyárfásnak, aki szerinte belement a dologba.

Valaki nagyra akart nőni

A médiavállalkozó és a maffiózó közötti kapcsolat nyomán felértékelődött a rendőrség egy korábbi értesülése is, miszerint Gyárfás Tamás 1997-ben megbízta az éjszakai életben ismert Tasnádi Pétert Fenyő János likvidálásával. A nyomozók szerint ez egy blöff volt: a magát rendszeresen afféle keresztapaként feltüntető Tasnádinak valójában soha nem volt bérgyilkos kapcsolata, maga is úgy vallott később, hogy esze ágában sem volt végrehajtani a feladatot, csak „lehúzta” Gyárfást, ami meg is történt, több millió forintot akasztott le Tasnádi így Gyárfásról.

A nyomozók Gyárfás azért adhatott Tasnádinak is feladatot – túl azon, hogy Gyárfás nem tudta, hogy valójában Tasnádinak nincs olyan alvilági kapcsolata, akivel egy ilyen akciót végrehajthatna -, mert a Portik és Gyárfás közötti vélelmezett beszélgetés után, amelyen eldőlt Fenyő sorsa, sokáig nem történt semmi, sőt, úgy festett, hogy Portik és társainak menekülni kell az országból, Azaz Gyárfás úgy gondolhatta, hogy Portik nem tudja végrehajtani a feladatot.

A sokféle közvetett nyom alapján végül 2018-ban áprilisában vették őrizetbe Gyárfás Tamást, majd 2019-ben vádat emeltek ellene emberölésre való felbujtásért. A per öt éven át húzódott, majd 2024 februárjában a Fővárosi Törvényszék Portik Tamást életfogytiglanra, Gyárfás Tamást pedig hét év fegyházra ítélte, de őt nem a vádindítványban szereplő felbujtásért, hanem bűnsegédletért.

Mint azt Póta Péter bíró a maratoni hosszúságú, nyolcórás indoklásban kifejtette, úgy látta, hogy Portik Tamásban már korábban megszülethetett a döntés Fenyő János likvidálásáról, Gyárfás pedig belement Portik ajánlatába. Portik motivációja az lehetett, hogy igazán nagyra akart nőni, be akart kerülni a legális szféra nagyvállalkozói közé, Gyárfásra pedig egyrészt felnézett, másrészt le akarta magának kötelezni egy nagy-nagy szívességgel az akkor rendkívül befolyásos médiavállalkozót.