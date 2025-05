A bűn lavinája

Szikszai Rémusz;Görög László;Friedrich Dürrenmatt;

2025-05-02 16:14:00 CEST

Friedrich Dürrenmatt A csendestárs című ritkán játszott drámáját tűzte műsorára a Thália. Szikszai Rémusz rendezése döntéseink lehetséges következményeivel szembesít.

Görög László vegyésze a föld alatt él. Többre hívatott, de tönkre ment és szövetkezett az ördöggel, vagyis egy nagystílű bűnözővel, akit a Thália Színházban Tamási Zoltán alakít. Alapvetően erről szól Friedrich Dürrenmatt A csendestárs című, a hetvenes évek elején született darabja, amelynek több szála igencsak aktuális. A Thália Télikertjében Szikszai Rémusz vitte színre a nálunk nem gyakran játszott színművet. Nem is érthető, miért nem adják elő sűrűbben, hiszen minden benne van, ami manapság is izgalmas lehet. Erős emberi tragédia, meglepetésekkel teli krimi, könyörtelen társadalomkritika. Nagyon érzékletes, nyelvileg friss Perczel Enikő fordítása. Zöldy Z. Gergely sok titokkal teli tere, az öt emeletnyi mély bunkere, szinte bevonzza a nézőt ebbe a sötét, bűnökkel hűtőházzal és hullákkal teli világba.

A dráma több klasszikust is felidéz, elsősorban Goethe Faustját, vagy Brecht Koldusoperáját. A maffiafőnök szövetkezik a rendőrfőnökkel effektus igencsak ismerős. A Dürrenmatt-mű azért hatásos, mert rendkívül pontosan rajzolja meg ennek a kényszeralkunak a logikai szövetét. Az életben maradás ösztöne minden szabályt felülír, még akkor is, ha néhányan végül ugyanabban a csapdában végzik, ahová az áldozataik kerültek. Az egész egy megállíthatatlan körforgás, a bűn útvesztőjéből nincs kiút. Izgalmas a dramaturgiai felépítés, az időugrások, a narrációs megoldások. A lineáris szerkezet helyett felborul a kronológia, erősítve a sztori kilátástalan útvesztő jellegét.

Görög László Doc-ja rossz döntést hoz, kivételes tehetségét, a tudományát eladja a sátánnak. Hiába akar aztán új életet kezdeni, ez már lehetetlen. Görög ezt annyira érzékenyen, emberien árnyalja a színpadon, hogy nem csoda, hogy ha végig a vegyésznek drukkolunk. Hallgatásának ára pedig egyenesen sokkoló. Az érzelmeit törölnie kell és ettől teljesen összeroppan. Tamási Zoltán Boss-t cinikus, dörzsölt vagánynak mutatja, aki lehetett volna becsületes is, de a sorsa más irányba sodorta. Cop a rendőrfőnök Bede-Fazekas Szabolcs megformálásában méltó ellenfele, majd cinkostársa a bérgyilkosságra szakosodott maffiavezérnek. Bede-Fazekas ahogy rap-áriát ad elő a hatalmi korrupció labirintusáról, az alig felejthető. Czakó Julianna kitartott szeretője olyan, mint egy görög tragédia modern hősnője. A rossznak adja el magát, de a jóra vágyik. Elhatározása későnek bizonyul. Vibráló szépsége, elragadó törékenysége csupán a gyászban tud teljesen kiteljesedni. Jaskó Bálint Billje egy mai sodródó figura, beleszippant a hatalomba és a luxusba, aztán csúnyán végzi. Jámbor Nándort kettős szerepben látjuk. Sipőcz András egyetemi hallgató és Kálmán János fontos epizód szerepekben tűnnek fel. A csendestárs arra jó példa, hogy a Thália a Télikertben a markáns kísérletező profil irányát célozza. Mint már többször is, most is telibe talál.

Infó: Friedrich Dürrenmatt. A csendestárs. Fordította: Perczel Enikő. Rendező: Szikszai Rémusz. Thália Télikert