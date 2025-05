Budapest;Kossuth tér;tüntetés;gyülekezési törvény;Hadházy Ákos;

2025-05-01 22:07:00 CEST

Ha nincs tiltakozás, csönd van – hívták fel figyelmet a nyilvánvalóra a Kossuth téri tüntetésen.

Ez kevés, nagyon kevés – ingatta a fejét egy idős házaspár – itt minden utcában tömegnek kéne lennie. A többi ember helyett is szégyelljük magunkat, hogy számukra nem fontos ügy a gyülekezési törvény. Nem az első tüntetésünk, és annak azért örülünk, hogy ennyi a fiatal, sokáig csak nyugdíjasok voltunk egymás közt – mondta a Népszavának egy idős házaspár Hadházy Ákos május elsejére szervezett Kossuth téri tüntetésén.

A délután 3 órára meghirdetett demonstráció kezdetén pár száz embert láttunk, de a beszédekre már előbújtak az árnyékból azok is, akik az utolsó percig próbálták megúszni a tűző napot. Végül pár ezren gyűltek össze. Hadházy Ákos a színpadra lépve nyugtázta, ha egy munkaszüneti napon ennyien eljöttek, van értelme folytatni. Így jövő keddre újabb tüntetést jelentett be, ezúttal ismét a Ferenciek terére.

Az első felszólaló Majtényi László alkotmányjogász volt, akit fia, a szintén jogtudós, egyetemi oktató, Majtényi Balázs a közönség soraiból hallgatott. Igaz, nem édesapja miatt jelent meg, sokkal inkább az ügy mellé szeretne állni, ahogy fogalmazott lapunknak: „ha nincs tiltakozás, csönd van, ez viszont felerősíti a hangokat.” Elárulta, amellett, hogy az ELTE Társadalomtudományi kar oktatói egy petíciót is indítottak a Pride és a gyülekezési jog ügyében, úgy tervezik, a Pride-on is közösen vesznek részt.

Majtényit követően egy „ magyar fiatal”, Kakas Mátyás lépett a színpadra. „Amit a török 150 év alatt nem tudott elpusztítani, azt a Fidesz megtette” – fogalmazott. Fleck Zoltán jogász az arcfelismerő rendszerről beszélt, amit a rendőrség ezentúl a szabálysértések esetén, tehát a gyülekezési jog módosítása értelmében a Pride-on is bevethet. Beszéde alatt már nagyban zúgott a mocskos Fidesz. A szokásos rigmusok a kézzel készített táblákon is visszaköszöntek, „mi dolgozunk, ti loptok”, „pedo Fidesz” és a „Hazaárulók” szöveg is felbukkant.

Míg a kivetítőn épp Jeney Orsolya, az Amnesty International Magyarország korábbi vezetője beszélt, egy kisebb csoport körbe vette a közmédia riporterét, Császár Attilát. Többen vitatkoztak vele, míg mások megafonba üvöltötték: a propaganda hazudik. A csődületre megjelent az utóbbi tüntetéseken rendszeres trombitáló egykori szegedi képviselő is, Szabó Bálint, aki ezúttal elfújta a börtön ablakában című nótát.

A tüntetésen, most nem a színpadon, hanem a tömegben ott volt Kócs Petra is. Ő volt az a lány, aki ellen azért akartak hivatalos személyi elleni erőszak miatt eljárást indítani, mert egy hídfoglalás alkalmával telefonjával véletlenül arcul ütötte az egyik rendőrt. Az esetről viszont több videó is készült, így bizonyítani tudta igazát. Jelenleg így is három ügye és két ügyvédje van, bírságainak végösszege 274 ezer forintra rúg, de ezt próbálják majd csökkenteni. Kérdésünkre elárulta, a történtek ellenére édesapja maximálisan mellette áll. – Valójában konzervatív eszmék közt nőttem fel, apukám ex-fideszes, de mégis azt mondta, büszke rám. Az emberektől is inkább megértést, támogatást kaptam – mesélte, és hozzátette, ezúttal is vonul a tömeggel, ha úgy adódik, bár szeretné elkerülni a további rendőrségi ügyeket. – Egy dolog, hogy érettségi mellett macerás az ügyintézés, de érzelmileg is megviseltek a történtek. Eddig sem bíztam a rendőrségben, most már végképp nem fogok – jelentette ki.

A felszólalásokat Hadházy Ákos zárta, aki bejelentette, a törvény visszavonásáig folytatja a tüntetéseket. Majd arra kérte a demonstrálókat, hogy közösen vonuljanak ki a Margit-szigetre, és ott, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének sátránál mutassák ki szolidaritásukat. Ekkor a tömeg kettévált, többen Hadházy Ákossal tartottak és 6 óra előtt kicsivel meg is érkeztek a szigetre. Páran viszont a momentumosokkal indultak el a Karmelita felé, hogy kitűzzenek egy EU-s zászlót. Ez viszont nem sikerült, mivel a rendőrök ugyan felengedték a tüntetőket a Lánchídra, de a budai oldal irányába végül le már nem mehettek. Bedő Dávid a Momentum frakcióvezetője mentő ötletként a Belügyminisztérium irányába terelte az embereket, ahol végül a tárca ajtajára tűzték az uniós lobogót.