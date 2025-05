„Az az első, hogy szabaduljunk meg az Orbán-rendszertől” – Újra tüntetnek a Kossuth téren a gyülekezési jog korlátozása ellen

tüntetés;gyülekezési jog;Hadházy Ákos;

2025-05-01 15:32:00 CEST

Jövő hét kedden már a Ferenciek terén tartják a demonstrációt.

Egyelőre megtehetjük – foglalta össze a lényeget Hadházy Ákos annak a tüntetésnek a leírásában, amelyet hosszú rendőrségi-kúriai huzavona után nem az Erzsébet hídon, hanem a Kossuth téren tarthat meg, tiltakozásul a gyülekezési jog korlátozása ellen. Kezdés előtt 939-en jelezték, hogy biztosan részt vesznek, elég sokan, több mint 5500-an pedig azt, hogy érdekli őket a demonstráció.

Kezdésre, délután 3 órára nem telt meg a Kossuth tér, szellősen álltak az emberek, a villamosok is jártak. Sokan a környező kávézókban, padokon ültek még. Hadházy Ákos gyorsan bejelentette, hogy jövő kedden újra tüntetni fog, azt a demonstrációt az előzőhöz hasonlóan a Ferenciek terén akarja tartani. Lehet látni magyar és uniós zászlót, de a legtöbb momentumosból van.

Hadházy Ákos szerint az, hogy május elsején sok ember – a kezdetén több százan lehettek az Országház előtt – kész aljas és mocskos dologgal foglalkozni, amire a kormány kényszeríti az emberek, arra ösztönzi, hogy nem hagyja abba, és erre kéri a jenlévőket is. A független parlamenti képviselő valóban közölte, hogy a rendőrségen bejelentették, és a hatóság jóvá is hagyta, jövő kedden május 6-án ismét a Ferenciek terén fognak tüntetni. Feltehetően azért, mert az Erzsébet hídra most sem kaptak engedélyt.

A május 1-jei Kossuth téri tüntetésen, első felszólalóként Orbán Viktort jelentették be, abból az időszakából, amikor még demokratának látszott, és valóban egykori fiatal demokrataként a demokráciáért szólalt fel.

Első igazi felszólalóként Majtényi László alkotmányjogász, egykori ombudsman, volt köztársaságielnök-jelölt lépett mikrofonhoz. Arról szólt, hogy szerinte van értelme ide jönni, van értelme tüntetni. Mint mondta, ő nem hordóra áll, hanem a szabadság problémájáról akar beszélni.

– Van egy izgalmas és jó kifejezés, Ungváry Rudolf írótól, közírótól, aki 1945-re azt mondta ne nevezzük felszabadulásnak, hanem megszabadulásnak. A mostani helyzetben a szabadságszerető magyaroknak két csoportja van, az egyiket úgy lehet jellemezni – Ungváry Rudolf szavával –, hogy megszabadulást szeretnének az Orbán-rendszerről, de többen, jellemzően akik itt vannak, felszabadulást is szeretnének – hangsúlyozta. Hozzáfűzte azonban, hogy valóban az az első, hogy szabaduljunk meg az Orbán-rendszertől, de ne utána, hanem már most kell gondolkodni, milyen legyen az a szolidáris és szabad ország, amelyben élni szeretnénk.

Majtényi László felidézte, hogy 1843-ban az Országgyűlésben felszólalt a francia származású De la Motte gróf, aki arról lett híres, hogy sületlenségeket beszélt. – Mit ér a szabadság, ha minden ember szabad” – idézte az alkotmányjogász a feudális világban felnőtt embert, akinek fogalma sem volt arról, mi a polgári szabadság. Feltette a kérdést a maiaknak: Merre tovább? Idézte Deák Ferencet is, aki egykor azt mondta: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”

– Mi ezért vagyunk itt, hogy ne mondjunk le a szabadságunkról. Visszavesszük a szabadságunkat – jelentette ki Majtényi László, aki élesen bírálta az Alaptörvény 15. módosítását, amelyet a Fidesz kizárólag politikai érdekekből fogadtatott el, a Mi Hazánk szavazóinak megszerzéséért. Ez szerinte nem csak az alkotmányosságot, hanem az egész magyar jogrendszert lerombolja. Kifogásolja, hogy az emberi méltóság elé nem lehet helyezni a homályosan megfogalmazott gyermekvédelmet, ahogyan az emberi méltóságot sérti a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása is.

Majtényi László beszéde után Bödőcs Tibor Gyere haza, fiatal! című videóját vetítették, aztán a következő felszólaló azzal kezdte, hogy Kakas Mátyásnak hívják, egy olyan fiatal, aki szégyelli kimondani, hogy magyar. Emlékeztetett, olyanok viselnek kokárdát, akik pedofilokat védenek, a márciusi ifjakat idézte, és megjegyezte, büszke akarok lenni arra, hogy magyar. – Szabadság, szeretet és tisztesség, szerintem ezt jelenti magyarnak lenni. Nem leszünk hazaárulók attól, hogy ragaszkodunk a jogainkhoz – zárta a beszédét. Fleck Zoltán felszólalásakor már zúgott a „Mocskos Fidesz!” is, a jogász ugyanis arról beszélt, hogy most politizálnia kell azoknak is, akik eddig ezt nem tették meg, hiszen az Orbán-kormány azt akarja, hogy az emberek ne is foglalkozzanak politikával. Szerinte az Orbán-kormány egyszerűen civilizálatlan. Mayer Bendegúz, az Egységes Diákfront aktivistája ezután azzal lépett színpadra, hogy hisz egy szabad Magyarországban, ahogy '48-ban és '56-ban is hittek. Ő egyébként a jövő héten érettségizik.

A téren kivetítőn beszélt Jeney Orsolya, az Amnesty International volt igazgatója, akinek a történetéről a 444 készített korábban egy videóriportot. A kisgyermekes volt igazgató egy állásinterjún vett részt korábban a gyermekvállalás után munkát keresve, de átverték: a kormánypropaganda egyik fő médiuma, a Magyar Nemzet lejárató cikksorozatot közölt róla, videókat dobtak be róla a 2002-es parlamenti választási kampányban.

A Kossuth téren Jeney Orsolya férje, a „dühös” Bíró Dénes szólt. Nem akar elhúzni ebből az országból, de aki elmegy az sem hazaáruló, hanem az, aki elüldözött innen sok százezer fiatal. – A Fidesz a gátja, hogy fejlődő XXI. századi Magyarország épüljön itt. Azért vagyok igazán zabos, mert megtámadták a családomat, tőrbe csalták a feleségemet egy külföldi magán-titkosszolgálat segítségével, hogy gyűlöletkampányt csináljanak – jelentette ki Bíró Dénes, aki felvetette, hogy ezzel miért nem foglalkozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, Lánczi Tamás? Mint mondta, elege van, ideje létrehozni a „Nemzeti Felelősségre Vonás Rendszerét. Mindenkit le kell beszélni arról, hogy a jövőben a Fideszre szavazzanak. Javaslatot is tett, hogy a változásokig a Szabadság téren hozzák létre a „Szabadság táborát”, ahol nem csak egy tüntetést szervezne, hanem sátrat is verhetnek majd azok, akiknek szintén elegük van.

Bogádi Nikoletta, egy négygyermekes anyuka, hosszasan beszélt arról, hogy folytatni kell az ellenállást, a tüntetést, és erre szólította fel, hogy mondta, a saját korosztályát, az X-generációt.