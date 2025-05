Elakadtak az iráni atomalkuról szóló kétoldalú tárgyalások, Donald Trump a perzsa ország sok üzleti partnerét megfenyegette

Irán;Egyesült Államok;atomalku;

2025-05-01 21:56:00 CEST

A tárgyalásokat majd valamikor és valahol folytatják, de az amerikai elnök közben mindenkit óva intett attól, hogy iráni kőolajat vásároljon.

Elhalasztották az Egyesült Államok és Irán közötti negyedik tárgyalási fordulót – jelentette a Reuters egy magas rangú teheráni tisztviselőre hivatkozva.

A forrás szerint az új időpont kijelölése attól függ majd, hogyan viszonyul az Egyesült Államok a további egyeztetésekhez. Hozzátette, hogy a diplomáciai megoldás lehetőségét hátráltatják azok az amerikai szankciók, amelyeket éppen a nukleáris tárgyalások idején vezettek be Irán ellen.

Az Omán által korábban közvetített tárgyalássorozat következő fordulóját május 3-ra tervezték, ám ezt a felek logisztikai okokra hivatkozva szintén elhalasztották. Egy, a tárgyalások menetére rálátó forrás szerint ugyanakkor Washington hivatalosan sosem erősítette meg részvételét a római találkozón. A következő egyeztetés időpontja és helyszíne még nem végleges, de várhatóan a közeljövőben sor kerülhet rá.

A nap folyamán Irán nyíltan bírálta az Egyesült Államok ellentmondásos viselkedését és „provokatív nyilatkozatait, különösen annak fényében, hogy Washington új olajipari szankciókat vezetett be, és figyelmeztette Teheránt a jemeni húszik támogatásának lehetséges következményeire – mindezt a nukleáris tárgyalások közepette. Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmaeil Baghaei közölte: Irán továbbra is eltökélt abban, hogy eredményorientált módon folytassa a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

Ezzel párhuzamosan Donald Trump amerikai elnök – aki korábban katonai lépéseket is kilátásba helyezett Irán ellen, ha a diplomácia kudarcot vall – úgy nyilatkozott, bizakodik abban, hogy sikerül új megállapodást kötni, amely megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson. Az amerikai elnök addig is azonnali szankciókkal fenyegetett meg minden országot, amelynek a vezetése iráni kőolajat vagy más petrolkémiai terméket vásárol. Figyelmeztetése szerint azok az országok, amelyek kitartanak az iráni kőolajszármazékok mellett, nem üzletelhetnek az Egyesült Államokkal.

Donald Trump még 2018-ban, első elnöki ciklusa idején mondta fel a 2015-ben Irán és hat nagyhatalom között létrejött atomalkut, és ismét szigorú szankciókat vezetett be Teherán ellen. Azóta Irán jelentősen túllépte a megállapodásban rögzített urándúsítási korlátokat, ami komoly aggodalmat keltett az európai országok körében is – attól tartva. hogy Teherán atomfegyver fejlesztésére törekszik. Irán ugyanakkor továbbra is állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.

Eközben Irán és három európai ország – az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – pénteken Rómában tárgyal, hogy enyhítsék a Teheránnal fennálló feszültségeket. Bár szerdán még úgy tűnt, a találkozót megtartják, csütörtökön az iráni fél már kétségbe vonta ennek biztos megrendezését.

Szerdán az Egyesült Államok újabb szankciókat léptetett életbe olyan szervezetekkel szemben, amelyek részt vesznek iráni olaj- és petrolkémiai termékek illegális kereskedelmében.