Idiótáké lett James Bond?

2025-05-03 17:00:00 CEST

Amerikai multi kezébe került a filmtörténet legismertebb európai hőse. A rajongóknak van miért aggódni.

Kétségtelen: az idei év eddigi legsokkolóbb híre volt, amikor február végén bejelentették, mintegy egymilliárd dollár ellenében átadja az EON Productions, azaz Barbara Broccoli és Michael G. Wilson producerek cége a teljes kreatív kontrollt az Amazon MGM Studios-nak a James Bond-franchise kapcsán. Úgy jött a hír, mint derült égből a villámcsapás: amikor az Amazon megvette 2022-ben a csőd szélén álló, ám hihetettelen nagy könyvtárral rendelkező Metro-Goldwyn-Mayert (úgy potom 8,5 milliárd dollárért), a deal része az volt, hogy James Bond családi vállalkozás, azaz a franchise-t megálmodó Alber R. Broccoli által alapított EON kezében marad. Az, hogy ez mennyire nem tetszett senkinek sem, a folyamatos vitákról kiszivárgott információk is alátámasztották: Jeff Bezos, az Amazon mögött álló milliárdos állítólag az egész MGM-et csak James Bond miatt vette meg, Barbara Broccoli pedig komplett idiótáknak nevezete a sajtóban az amerikai stúdió embereit, akik nem értik meg, hogy őfelsége legelegánsabb titkosügynöke filmtörténeti kincs, méghozzá európai és nem „kontent”, ahogy a streamereknél manapság a filmeket hívják. Belső információk szerint a fő konfliktus oka az volt, hogy Bezos több sorozatot vizionált, például Moneypenny vagy Felix Leiter spin offokat, ezeket azonban Broccoli mind megvétózta.

Egyetlen egy produkció indult el a franchise keretein belül, a 007: Út a millióig című reality, melyben furcsa párosok beutazzák a világot, és a korábbi Bond-filmekből ismert feladványokat, mutatványokat kellett megoldaniuk, illetve „túlélniük”. A fogadtatás vegyes volt, a kritikák fő oka az volt, hogy versenyzők olyan karakterek voltak, akik mintha az életükben nem láttak volna addig Bond-mozikat – nem baj, készül már a második évad. Ugyanakkor Barbara Broccoli és Michael G. Wilson időhurokba került: 2021-ben (a Covid miatt több mint egy év csúszással) mutatták be a 007: Nincs idő meghalni-t, amelyben a szereptől búcsúzó Daniel Craig kérésére megölték James Bondot. Persze, a stáblista végén ott volt a kötelező „James Bond will be back” mondat, de tulajdonképpen

az elmúlt négy év alatt nem történt semmi, az EON azt sem tudta eldönteni, hogyan tovább az egésszel, így színészt sem szerződtettek, és forgatókönyvet sem írtak.

Jeff Bezos ellenben egyre erősebben artikulálta, hogy ő viszont pénzt szeretne látni James Bondból. A drasztikus lépésre Broccoli nyilvános idiótázása után adta ki az ukászt, jelesül, hogy mindegy, mennyibe kerül, meg kell szabadulni a családi vállalkozástól. És persze, volt az a pénz, Bezos kereken egymilliárd dollárt fizetett azért, hogy végre azt csináljon Bonddal, amit csak akar. A rajongók persze dühöngenek, mert úgy érzik, Barbara Broccoli „eladta az apját” és innentől kezdve a franchise nem önálló – ha úgy tetszik, családi – vállalkozás produkciója, hanem amerikai stúdiótermék lesz. Ráadásul egy olyan ember kezében, aki nyíltan Donald Trumpot támogatja – így akár a jövőben Bond akár migráns terroristáktól is megóvhatja a világot ad absurdum.

A keményvonalas rajongók között vannak olyanok, akik örülnek a fejleménynek, mert akik az Albert R. Broccoli-érában készült részeket szerették, sokszor kritikusak voltak a Daniel Craig-éra James Bondjával.

Tulajdonképpen csak két filmet tartanak kiemelkedőnek: a Casino Royale-t és a Spectrét, a többi hármat ott ütötték, ahol csak tudták, mondván, hogy mindeközben a lényeget – a világ szórakoztató módon való megmentését – immár nem James Bond, hanem Ethan Hunt intézi. És valóban, Tom Cruise mostanában tényleg a világ titkosügynöke jelző tulajdonosa.

Bármi megtörténhet, és ezt bizonyítják Jeff Bezos lépései: megszavaztatja a bulvársajtóban a közönséget, ki legyen a következő James Bond, meglebegteti, hogy milyen jó lenne, ha Alfonso Cuarón vagy Christopher Nolan rendezné a következő Bond-filmet (melynek a forgatókönyvéből még egy sor sincs). De pont ettől a két rendezőtől nem valószínű, hogy fejest ugrana a feladatba. Cuarón eltávolodott Hollywoodtól, kisköltségvetésű mexikói műveket készít – mert számára az alkotói szabadság a legfontosabb –, illetve Nolan már elkészítette a saját kémfilm verzióját (Tenet), az Oppenheimer Oscar-sikere után pedig a saját gigantikus elképzeléseit fogja leforgatni: most épp az Odüsszeusz adaptációját. Amit eddig biztosan tudhatunk: az Amazon két producert – Amy Pascalt és David Heymant – kért fel, hogy „csináljon valamit”. A hogyan tovább kérdése már csak azért is nehéz, mert a Pierce Brosnan-korszak végéig a Bond-filmek egységes fordulatokra és klisékre épültek, azaz adott volt egy főgonosz egy világpusztító tervvel, Bond pedig megállította őket csinos hölgyek kíséretében, segítségével. Barbara Broccoli modernizált: Bond szerelmes lett, sőt, gyereket is nemzett, illetve hangsúlyt fektettek az öregedés jeleire is – de a régi filmek felújított figuráit túlgondolták, afféle high concept módra Ernst Stavro Blofeldet és James Bondot testvérekké tették. Mindenre gondoltak, csak a lényegre nem.

Jelen pillanatban csak találgatni lehet, mi lesz James Bonddal. Annyi bizonyos, hogy a Craig-korszaktól nyilván el fog távolodni, hiszen nyugdíjas korában elhunyt a huszonegyedik század elejének új Bondja. Pascal és Heyman is dolgozott már franchise-on, előbbi a Pókemberen, utóbbi a Harry Potter-mozikon – mindenki maga döntse el, hogy ezek jó előjelek-e vagy sem. Mindkét producer lerakta a nagy esküt, hogy egyeztet majd a buliból ki nem szálló, csak a stafétabotot átadó Barbara Broccoli és Michael G. Wilsonnal, illetve tiszteletben tartja a hagyományokat. Itt és most az a legnagyobb kérdés, James Bond kontentté alakulása az eseményfilmekből vajon mit hoz majd a világ legsikeresebb mozgóképes franchise rajongói számára. Aggodalomra van ok, de legalább a régi darabokat mindig elő lehet újra venni.