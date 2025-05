Az első erdélyi Tisza Sziget alapítója: Már sokszor megígérték nekem, hogy kinyírnak, lámpavasra lógatnak

Erdély;Kolozsvár;Tisza Párt;Tisza Szigetek;

2025-05-03 14:13:00 CEST

Kátai István szerint nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lesz az, amíg eljut az erdélyi választópolgárokig, hogy ez a rendszer a lelkeket rombolja.

Az elmúlt 15 év pontosan elég volt arra, hogy az erdélyi magyarságot félretájékoztassák a fideszes urak – mondta a 444-nek adott interjújában Kátai István szabadúszó színész, kulturális menedzser, az első erdélyi Tisza Sziget szervezője.

Kátai István hozzátette, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget is azért alakult meg, mert Magyar Péter március 15-én arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy segítsenek neki.

„Komolyan vesszük ezt a kérést. Sok közpénz ömlik be Erdélybe kontrollálatlanul, érezzük a felelősségünket”

– jelentette ki.

Szerinte az erdélyiek nem tudják, mi van Magyarországon, a köztelevíziót nézik,

a sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták.

„A magyar nyelvű sajtó túlnyomó többségét felvásárolták, maradt a Transtelex és az Átlátszó Erdély. Ugyanez történik a kulturális szférában is. A most induló Déryné Program Határtalan alprogramja ráteszi a kezét azokra a független erdélyi kulturális egyesületekre, társulatokra, akik eddig nem voltak részesei ennek a korrupt rendszernek. Miközben Magyarországon megvonják a támogatásokat a független színházi társulatoktól, most épp erdélyi egyesületeknek adnának pénzt előadásokra” – hangsúlyozta.

Kátai István arról is beszélt, hogy van egy erdélyi Facebook-csoport, ahová a szerkesztő minden újságcikket beenged, a független lapokét is. Ebben a társaságban – folytatta – nagyon keményen megy ilyenkor a hazaárulózás, pedig ezek a cikkek csak arról szólnak, mi van Magyarországon.

„Nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lesz az, amíg eljut az erdélyi választópolgárokig, hogy ez a rendszer a lelkeket rombolja. Annak az összefogásnak, amit 1989-ben, a Ceaușescu-rendszer bukásának napjaiban tapasztaltunk, mára nyoma sincs. Magyarországról akkor elhalmoztak minket élelmiszerrel, könyvvel, ruhával, minden földi jóval.Manapság a félelem és a gyűlölet pusztítja az erdélyi magyar és a magyarországi társadalmat. A magyar kormány teszi ezt velünk, mindig kell egy ellenség, mert csak így tartható fenn a hatalma” – vélekedett.

Az interjúban elmondta, ő nagyon korán kiállt Magyar Péter mellett, mert érezte, hogy „erre az emberre, még ha ő lenne a patás ördög is, érdemes odafigyelni”. Egyszer megcsörrent a telefonja, és megkérdezték, tud-e segíteni abban, hogy Erdély különböző városaiból bejelentkezzenek emberek, akik a változást akarják, szimpatizálnak Magyar Péterrel. Ő közölte, hogy ez nehéz küldetés, mert Erdélyben ennek még halvány jelét nem látta. Pár embernek írt, de „mindenkiből kibukott a félsz”, erre megkérdezték a Tisza Párttól, hogy írna-e 10-15 mondatot.

„Írtam 15-20-at, elküldtem emailen, majd megkértek, hogy mondjam fel videóra, a tüntetésen pedig bejátszották. Innentől kezdődött a számkivetettség, a kálvária, az alázás”

– idézte fel.

Kátai István arról számolt be, az egyik tagjukat az alapítás napján megfenyegették, hogy nem kap több munkát, egy másik, kulturális szférában dolgozónak pedig elmondása szerint benne van a szerződésében, hogy ha a magyar kormány vagy az RMDSZ ellen szólal fel, akkor kirúgják. „Az erdélyi magyarság egy zárt közösség, mindenkit megértek, senkire sem haragszom, aki csak távolról mer minket figyelni. Amúgy most láttam, hogy alakulófélben van egy nagyváradi sziget is, hajrá” – tette hozzá. Felidézte, vannak iskolatársai, akik politikusok lettek, ők szemtől szembe is elmondják neki, hogy hazaáruló, de súlyosabb incidenstől nem tart. „Már sokszor megígérték nekem, hogy kinyírnak, lámpavasra lógatnak, de semmi nem történt azon kívül, hogy egy volt iskolatársam, amikor elment mellettem, a földre köpött. Hiszem, hogy idővel Erdélyben is sokan ráébrednek, hogy az orbáni út nem a szabadság és méltóság felé vezet, hanem egyre távolabb attól” – hangsúlyozta az interjúban.