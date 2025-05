„Ez inkább egy belső út, mint testi élvezet”

UltraBalaton;

2025-05-03 13:55:00 CEST

Erős Tibor a hét végi Ultrabalatonon harmadmagával 422 kilométert tett meg. A 48 éves ultrafutó 46 órát és 10 percet a pályán töltve ért be leggyorsabban a balatonfüredi célba.

A múlt hét végén immár 19. alkalommal rendezték meg az Ultrabalaton futóversenyt, amelyen több mint 28 ezren álltak rajthoz. A 211 kilométeres klasszikus távot tavaly 17 óra 35 perces idővel megnyerő Erős Tibor ezúttal ötödmagával minden korábbinál nagyobb vállalást tett: kétszer akarta megkerülni a Balatont. A célba végül hárman jutottak, a 422 kilométeres távot leggyorsabban a 48 éves ultrafutó teljesítette, aki 46 órát és 10 percet töltött a pályán.

Kipihente már magát?

Még javában tart a regenerálódás. Egy ekkora kihívás után nemcsak testileg, hanem mentálisan is idő kell a visszatéréshez.

Aludt 20 órát?

Egyhuzamban nem, de több részletben próbálom bepótolni. Az alvás most fontosabb, mint valaha.

Hány grillcsirkét evett és hány sört ivott meg, miután célba ért?

Vegetáriánus vagyok, és alkoholt sem fogyasztok. A felkészülés során és a regenerációs időszakban is próbálok tápanyagdús, egészséges ételeket fogyasztani, de ilyenkor persze belefér néha egy kis „jutalomfalat” is.

Amúgy jólesett ez a 422 kilométer?

Ez inkább belső út, mint testi élvezet. Nem a „jólesik” kategória, de óriási megerősítés, hogy képes vagyok ilyen távot teljesíteni. A cél nemcsak a teljesítés volt, hanem hogy értéket is közvetíthetek. Nemcsak magamért futottam, hanem a Kék Vonal Gyermekkrí­zis Alapítványért is tettem, egy olyan szervezetért, amelynek munkája gyerekek ezreinek nyújt kapaszkodót.

Korábban teljesített már hasonló távot vagy futott egyben 46 órát?

Ez volt az első alkalom, ezért is volt számomra teljesen ismeretlen terep.

Egy korábbi interjúban azt olvastam, 39 évesen, a lánya születésekor kezdett futni. Mi adta a motivációt?

Korábban valóban nem sportoltam rendszeresen, példát szerettem volna mutatni neki, illetve ezáltal levezetni a feszültséget.

Mikor kezdett profibban készülni?

Kezdetben heti pár kilométert futottam, aztán jöttek a félmaratonok, maratonok, majd a hosszabb ultratávok. 2019-ben kezdtem edzővel – Maráz Zsuzsival – dolgozni, és onnantól sokkal tudatosabb lett a felkészülésem.

Hogyan néz ki egy ilyen versenyre a felkészülés?

Hetente hat edzés, havi szinten kb. 500-600 kilométer futás. Három hét fokozatos terhelés és egy pihenőhét. Így jön ki az éves 6500-7000 km futás.

Hogyan egyezteti ezt össze a családdal?

Saját vállalkozásomat vezetem, így a munkaidőm szerencsére rugalmasabb. A családommal fokozatosan szoktunk ebbe az életformába, és ma már támogató háttérként kísérik az utamat.

Az első 100 kilométer teljesítése mérföldkő lehetett!

Óriási élmény volt. A 100 kilométernél mindig történik valami belül is – ott dől el, hogy csak kipróbálni akarsz valamit vagy hosszú távra választod ezt az utat.

2022-ben negyedik lett a 246 kilométeres Spartathlonon, az a verseny miben más az Ultrabalatonhoz képest?

A Spartathlon domborzatban, hőmérsékletben és szabályozásban is keményebb. Kvalifikációs szinttel lehet kijutni, és teljesíteni is úgy lehet a szakaszokat. Aki nem ér be az előírt szakaszidőre, kizárják a versenyből. Az elején elég szűk ez az időkeret, és menni kell rendesen, hogy a kizárás ne fenyegessen. Kísérők itt is vannak, de csak az ellenőrzőpontokon segíthetnek, ami másfajta mentális terhet ró a futóra. Extra nehéz verseny a Spartathlon. Az Ultrabalaton a miénk, hazai pálya, már ettől is szebb, jobb, kedvesebb. De nem könnyű a Balaton-kör sem. Aki teljesített már az Ultrabalatonon, az tudja, érzi, hogy milyen jó, hogy mi ezt körbe tudjuk futni.

Az Ulrabalatonon mit evett-ivott, mennyi kalóriát vitt be?





Főként energiagéleket és izotóniás italokat használtam, de a második körben már szükség volt főtt krumplira, rizsre és kólára is. Az órám adatai szerint összesen 26 400 kalóriát égettem el, a testsúlyomból viszont csak minimálisan veszítettem. Előre egyeztetett váltásban egy nyolcfős szuper csapat segített.

Mennyit pihent a verseny alatt?

Két rövid, kb. 10-15 perces alvást engedtem meg magamnak a második körben.

Alvásmegvonással készült előtte?

Nem, helyette mentális tréninggel próbáltam megerősíteni a fókuszomat. Most ezt tartottam helyes útnak. De nem könnyű az alvás nélküli állapotban lenni és haladni.

Mivel tud ilyenkor „kikapcsolni”?

Zenehallgatás, mantrázás és a kísérőimmel való beszélgetés segít átlendülni a nehéz szakaszokon.

Volt időcélja?

Igen, mivel 48 éves vagyok, szimbolikusan szerettem volna 48 órán belül célba érni – és sikerült is, kicsit előbb. Arra gondoltam, hogy sokan az éveik számát futják meg, mi lenne, ha én hasonlót próbálnék meg csak órában teljesítve, vagyis ahány éves vagyok, annyi óráig fussak.

Mi jöhet ezután?

Ami biztos: idén októberben indulok a franciaországi 24 órás világbajnokságon, ahol szeretnék magamhoz képest jól teljesíteni és kifutni, amit csak tudok 24 óra alatt.