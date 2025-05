Lelőtt kutyákat dobtak egy illegális dögkútba Nyíradonyban, állatkínzás miatt indított nyomozást a rendőrség

állatkínzás;kutyák;állatvédők;Nyíradony;dögtemető;

Helyi bejelentés alapján állatvédők tettek feljelentést, a gyanúba keveredett ebrendészeti telep vezetője tagad.

Nem csupán illegális dögkútra, hanem megdöbbentő állatkínzás nyomaira, lelőtt kutyák kútba dobott tetemeire bukkantak a Hajdú-Bihar megyei Nyíradony határában – számolt be szombaton az RTL Híradó arról az esetről, amelyet a televízió Házon kívül című műsorának stábja dolgozott fel a napokban, elkísérve a Szurkolók az állatokért nevű állatvédő szervezetet a helyszínre.

A riportban elhangzott, hogy egy, az állatvédőkhöz érkezett bejelentés szerint valakik lelőtt kutyák tetemeit dobálják bele az illegális dögkútba. A bejelentő azt gyanította, hogy a helyi ebrendészet vezetője látható az egyik vadkamera által készített felvételen, amelyen egy fegyveres férfi látható. Az állatvédők a bejelentést alátámasztó helyszíni szemléjük után Nyíradony független polgármesterével, Szilágyi Zoltánnal találkoztak a polgármesteri hivatalban. Elmondták, hogy számukra kiderült, hogy a tettes előbb bedobja a kútba a kutyákat, és utána lövi le őket. A megbeszélésen elhangzott, hogy az ebrendészet vezetőjének autója látszik a felvételeken.

Ezek után a polgármester hívatta az ebrendészet vezetőjét, aki mindent tagadott. Az autót is és azt is, hogy ő érintett lenne az ügyben, sőt a riporterek előtt a polgármesternek bemutatta az általa vezetett ebtelepet is, és arról beszélt, hogy minden kutyát nyilvántartanak, mindent dokumentálnak. – A chipszám be van írva, meg ilyenek – tette hozzá Szilágyi Zoltánnak, aki meg is nézte a tavalyi és az idei kimutatásokat.

Ennek ellenére az állatvédők útja a rendőrségre vezetett, ahol megtették a feljelentésüket állatkínzás miatt, a rendőrség pedig megindította a nyomozást. Ezzel egy időben az illegális dögkútnál a polgármester, tűzoltókkal és a helyi állatorvossal térképezték fel a helyzetet. Az említett felvételek alapján a kútban található kutyatetemek körülbelül két hete kerülhettek a kútba. Az ügyről a Házon kívül című műsor vasárnapi adásában ígértek további fejleményeket.