Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Viktor nagyon veszélyes dolgokat tesz, és Ukrajna EU-tagságát a magyarok többsége támogatja

Magyarország;Ukrajna;Orbán Viktor;támogatottság;EU-tagság;gyűlöletkampány;Volodimir Zelenszkij;

2025-05-03 20:30:00 CEST

Az ukrán elnök azt kéri, ne rángassák bele őket a magyarországi választásokba, és arra is figyelmezteti a kormányfőt, hogy nem lehet örökké a gyűlöletre épített politikával győzedelmeskedni.

Az Európai Unióra nézve is veszélyt jelent, hogy Orbán Viktor a magyar belpolitikai közbeszéd részévé tette Ukrajna EU-csatlakozásának ügyét – írja a Telex Volodimir Zelenszkij szombati nyilatkozatáról tudósító Interfax ukrán hírügynökség nyomán. – A magyar kormányfő nagyon veszélyes dolgokat művel – hangsúlyozta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy mindezt jelzik más partnereiknek is.

Zelenszkij szerint azonban Orbán Ukrajnát elutasító politikája nem hat a magyarok többségére: „Nem kell minket az ottani választásokba belerángatni. Ő most ezt teszi, azzal, hogy blokkol minket az EU-ban. Ez végül nem vezet sehová. Hogy miért? Mert mindennek ellenére az emberek (Magyarországon) Ukrajna mellett állnak, akárhogy is igyekszik Egy bizonyos arányt biztosan elér, de nem lehet örökké a gyűlöletre épített politikával győzedelmeskedni.” Utalt arra is, hogy Orbán ellenzéke is készített egy felmérést, ahol 70 százalék támogatta Ukrajna EU-tagságát.

A számokkal azonban az ukrán elnöknek is gondja lehet, mert a Tisza Párt hetekkel ezelőtt zárult Nemzet Hangja nem hivatalos népszavazásán, amelyen több mint 1,1 millióan vettek részt, 58 százalék volt szomszédunk csatlakozása mellett, amelynek alapján Magyar Péter pártelnök azt mondta, hogy ha aktuális lesz, ő népszavazást írna ki. Később azt is jelezte, hogy Ukrajna gyorsított felvételével nem ért egyet. Az információáramlással is bajok lehetnek, mert Zelenszkij megjegyezte, hogy Orbánéknak is van egy kérdőívük, az azt kitöltők többségükben ellenezték a tagságot, ám azt a felmérést „Orbán felügyelte”.

– Orbán Viktor ellenezheti a tagságot, de nincs joga arra, hogy blokkolja a belépést, mert ez egy másik állam döntése. Ahogyan nekünk sincs jogunk beavatkozni Magyarország sorsába – jelentette ki Volodimir Zelenszkij. Ugyanakkor arra nem tért ki, hogy a tagfelvételi folyamat valójában konszenzussal zajlik, abban az EU minden tagjának egyet kell értenie és az akár évtizedes csatlakozási folyamatban a tárgyalási fejezetek lezárásában is minden tagországnak vétójoga van.