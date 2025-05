Orbán Viktor szerint mindenki úgy éljen, ahogy tud, Mészáros Lőrincet le is fotózták egy méregdrága kék Ferrariban

Ferrari;luxus;Mészáros Lőrinc;

2025-05-04 12:40:00 CEST

Mentségére mondva a miniszterelnök veje, Tiborcz István is nagy Ferrari-rajongó.

„Az ifjabb után most az eredeti Mészáros Lőrinc luxizós sportautójáról kaptam képeket - jelentette be Hadházy Ákos vasárnap a Facebookon, közzé is téve a fotókat.

A képeken Orbán Viktor egykori iskolatársának csak a feje látszik a kék Ferrariban, de Hadházy Ákos ennek ellenére megbízhatónak tartja a forrását, mint írta, egy kedves ismerősétől kapta a képet, a helyszín is azonosítható, a Puskás Sport Hotel parkolója és az oda vezető út.

Típusát tekintve az autó egy Ferrari 296 GTS, az olasz sportkocsigyártó márka egyik újfajta 830 lóerős modellje, a Vezess egy korábbi cikke szerint 2023 nyara óta lehet kapni ilyet, akkor 334 010 eurót kellett érte fizetni. Ez mostani árfolyamon átszámítva bő 135 millió forint, az euró inflációját beleszámítva az értéke 140-180 millió forint lehet. „Lassan több a Ferrari Felcsúton, mint Monacóban. Semmi baj nem lenne, hogy gazdag, ha nem ilyen csalásokkal szerezte volna az ép ésszel fel nem fogható vagyont” - írta Hadházy Ákos.

2023 decemberében egyébként Tiborcz István, Orbán Viktor veje éppen egy 250 milliós Ferrariban hajtott, amikor a spanyol rendőrök megállították Marbellán.

Amikor nemrég a NER képviselőinek fényűző életéről kérdezték, Orbán Viktor úgy válaszolt, mindenki úgy éljen, ahogy tud, ő senkinek nem akarja megmondani, hogyan kellene. Ennek a kijelentésnek a szépséghibája csak az, hogy Mészáros Lőrinc és Tivorcz István is magyar adófizetői pénzből szerezte a vagyonát.