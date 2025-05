Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg Lady Gaga Rio de Janeiro-i koncertjén

merénylet;pokolgép;koncert;Brazília;Lady Gaga;

2025-05-04 17:25:00 CEST

A Copacabanára 2,1 millió ember ment ki a világhírű amerikai énekesnő kedvéért.

Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg a brazil hatóságok Lady Gaga hatalmas Rio de Janeiro-i koncertjén – jelentette be a Rio de Janeiro állam rendőri hivatala.

Az O Globo cikke szerint a merényletkísérlet mögött egy homofób radikális csoport áll, amelynek tagjai a világhírű amerikai énekesnő ismert rajongói klubja, a Little Monsters tagjainak adták ki magukat, Molotov-koktélokat és más robbanószerkezeteket akartak detonálni a brazil nagyváros világhírű strandján összegyűlt tömegben. Fő célpontjaik a meleg és transznemű tinédzserek voltak. A csoportot még szombaton az Operação Fake Monster művésznevű akcióban kapcsolták le, amelyben 15 házkutatást végeztek és végül két embert tartóztattak le. Egyikük a csoport vezetője volt, aki az interneten gyűjtött maga köré társakat. Őt Rio Grande do Sul államban kapták el, fegyver is volt nála, egy másik tagot, egy tinédzsert Rio de Janeiróban gyermekpornográf felvételek miatt vittek be.

Lady Gaga szombat este lépett fel a Copacabanán, ingyenes koncertjére 2,1 millió ember volt kíváncsi. Ez – hívja fel a figyelmet a CNN – félmillióval több, mint ahányan Madonnát mentek el megnézni egy évvel ezelőtt. A rendőrségi közlemény hangsúlyozza is, hogy a hatalmas tömegre való tekintettel tartották titokban az akciót, nehogy tömegpánik törjön ki koncert előtt vagy közben.

A 39 éves amerikai énekesnő a legutóbbi albuma, a Mayhem világ körüli turnéján jár.