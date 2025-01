Lady Gaga titkolta, hogy megerőszakolták

A világsztár nagymamája csak most tudta meg, hogy unokáját tiniként megerőszakolták. Gaga túlságosan szégyellte - maga előtt is - , ezért mindezidáig titkolta, mi történt. Az idei Oscar-gálán azonban mellszélességgel kiállt a nemi erőszak ellen, amikor előadta a rendezvény legmeghatározóbb produkcióját, a The Hunting Ground című dokumentumfilm betétdalát, a Til It Happens To You-t.