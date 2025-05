Trump-hatás

Kanada;Ausztrália;Donald Trump;

Donald Trump igazán sikeres ember. Legalábbis saját magát mindenképpen annak tartja. Önnön állítása szerint soha nem volt ilyen sikeres száz napja az Egyesült Államoknak, mint most, rászolgálna a Nobel-díjra, és persze fényes jövő előtt áll hazája. Trumpot cseppet sem zavarják a tények, pedig bizonyos történések alapján azért le lehet mérni egy vezető sikerét. Most ne azzal foglalkozzunk, hogy az amerikai gazdaságot már recesszió fenyegeti kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája nyomán. Tekintsünk külpolitikájára. Mit is ért el? Mert azt látjuk, hogy az ukrajnai béketeremtésből kezd visszatáncolni. Az amerikai elnök hatására Kanadában, majd most hétvégén Ausztráliában is az a párt nyert – előbbiben a liberálisok, utóbbiban a Munkáspárt –, amelyik az amerikai elnökkel szemben határozta meg magát.

Miként bizonyítható az, hogy mindez Trump befolyása nyomán történt? Kanadában az amerikai elnök január 20-i beiktatásakor a konzervatívok még 20-25 százalékkal vezettek a liberálisok előtt. Valószínűleg a liberálisok sem bíztak abban, hogy ilyen tetemes hátrányt sikerül ledolgozniuk. Justin Trudeau csillaga már rég leáldozóban volt, népszerűtlen politikussá vált hazájában.

Aztán jött Trump, majd azzal fenyegette meg Kanadát, hogy az Egyesült Államok 51. tagállamává teszi meg. Emellett rendre vámokat helyezett kilátásba az északi szomszéddal szemben.

Valóságos nemzeti mozgalom indult Kanadában: az Amerikából érkezett áruk tömegével porosodtak a kanadai üzletek polcain, az észak-amerikai hokiligában, az NHL-ben az amerikai és kanadai csapatok közötti összecsapások vérre menő csatává változtak. A liberálisok nemhogy ledolgozták a hátrányt, már Mark Carney vezetésével simán nyertek.

Ausztráliában még március elején is a konzervatívok vezettek, most mégis a Munkáspárt aratott földcsuszamlásszerű győzelmet, hasonló okok miatt, mint Kanadában. Trump fenyegetésre, megfélemlítésre építő külpolitikáját egyre nagyobb arányban utasítják el a mérsékelt erők. Már most érzékelhető a világban a Trump-hatás, igaz, nem úgy, ahogy azt az amerikai elnök elképzelte.