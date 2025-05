Újranyitná az Alcatrazt Donald Trump

Egyesült Államok;Donald Trump;Alcatraz;

2025-05-05 17:21:00 CEST

A hírhedt San Franciscó-i Alcatraz újraépítésére és kibővítésére utasítja kormányát Donald Trump – legalábbis ezt írta az amerikai elnök közösségi oldalán, a Truth Socialön.

A projektben a szövetségi büntetés-végrehajtáson kívül az FBI, a védelmi minisztérium és az igazságügyi minisztérium is közreműködnek, és Donald Trump szerint a legelvetemültebb bűnözőket akarják odaküldeni.

Az amerikai elnök bejegyzésében újra célzott az illegális bevándorlókra is, amikor arról beszélt, nem engedi, hogy „túszul ejtsék” bűnözők és bírók, akik „félnek a munkájukat végezni” és megengedni a kormánynak, hogy eltávolítsa az illegálisan az országban tartózkodó bűnözőket. „Az Alcatraz újranyitása a jog, rend és igazságszolgáltatás szimbóluma lesz” – zárta a bejegyzését Donald Trump.

Miközben Truth Socialen már szinte kész tényként közölte a hírhedt börtön újranyitását, a Fehér Házban újságíróknak már azt mondta, hogy ez „csak egy ötlet”, amely a „radikalizálódott bírók” miatt jutott eszébe, akik úgy érzik, minden bevándorlónak biztosítaniuk kell a tárgyaláshoz való jogot. „Ez több millió tárgyalást jelentene, miközben mind tudjuk, hogy illegálisan vannak az országban, így erre semmi szükség” – véli az elnök.

Az Alcatraz-sziget a San Francisco-öböl közepén van, az indián őslakók használták horgászhelyként, és a legenda szerint ide száműzték azokat a társaikat, akik megszegték a törvényeiket. Egy ideig Mexikóhoz tartozott, de 1848-ban Kaliforniával együtt az USA-hoz került. Ezután építettek rajta az amerikaiak egy világítótornyot, később katonai erődítmény, majd katonai börtönt is, ezt követően pedig 1934-től maximális biztonságú szövetségi börtön épült a területén. A legbiztonságosabb intézménynek tartották, mert az öböl körüli erős áramlat lehetetlenné tenné az átúszást a partra. Nem is volt sok szökési kísérlet, és azokból sem tudni, bárki túlélte -e, 5 fogvatratott volt, akit sosem találtak meg. Az Alcatrazban raboskodott egyébként Al Capone és George „Machine Gun” Kelly is, aki Thompson-géppisztollyal történő rablásairól kapta a bűnözői nevét.

Az Alcatraz ma egyébként nemzeti park, ezt a státuszát a tulajdonosa vagy a belügyminisztérium kérésére lehet megváltoztatni, ha bizonyos feltételek teljesülnek - írja a CNN.