Harmadszorra is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát az EP-től a magyar hatóságok

2025-05-06 07:00:00 CEST

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte, hogy megkapta az erről szóló kérelmet.

Megkaptam az illetékes magyar hatóságok kérelmét Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére – jelentette be hétfőn Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke, a hírt a Telex vette észre. Roberta Metsola a kérést továbbította az EP jogi szakbizottságának.

A portál felidézi, a mostani már a harmadik ilyen bejelentés. Először tavaly októberben volt példa hasonlóra, nem sokkal a Legfőbb Ügyészség kérése után, hogy függesszék fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát, miután a vád szerint egy szórakozóhelyen elvett egy mobiltelefont és a Dunába dobta.

Másodszor novemberben jelentettek be kérelmet Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére. Az EP jogi szakbizottságának szóvivője mindössze annyit erősített meg a Telexnek, hogy két külön esetről van szó, a mobilos ügyet kezdeményező Legfőbb Ügyészség pedig az akkori kérdésre azt válaszolta, ők csak a lopási ügyben adtak be kérelmet. A Politico úgy értesült, a második esetnél egy fideszes politikus perelné be Magyart rágalmazásért, de ezt hivatalosan azóta se erősítették meg. A két üggyel már el is kezdett foglalkozni a jogi szakbizottság.

A testület az ilyen ügyekről nem szokott kiadni információkat. A kormánypárti Magyar Nemzet ugyanakkor februárban arról írt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) eljárást indított egy olyan tőzsdei ügylet miatt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank is vizsgál. A Tisza Párt elnöke korábban kijelentette: nem követett el tőzsdei bűncselekményt és a kérdéses napon nem vett részvényt, büntetőfeljelentést és sajtó-helyreigazítási pert ígért.