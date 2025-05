Nehezebb volt idén a történelemérettségi

érettségi;történelem;

2025-05-07 18:35:00 CEST

A tavalyinál nagyobb kihívás lehetett a diákoknak a mostani középszintű írásbeli történelem érettségi, voltak benne olyan feladatok is, amelyek inkább emelt szintű kérdésekre emlékeztettek – nyilatkozta a Népszavának Repárszky Ildikó gimnáziumi tanár, a Történelemtanárok Egyletének alelnöke. A történelem írásbeliket szerdán 72,8 ezren töltötték ki középszinten, emelt szinten pedig mintegy 8500-an.

A középszintű írásbeli vizsga első része rövid választ igénylő feladatokból állt, amelyekről elsőként az Eduline oktatási szakportál közölt részleteket. A témakörök között megjelent egyebek mellett az ókori görög és római építészet, Hunyadi Mátyás háborúi, az első ipari forradalom, a II. világháború, a Tanácsköztársaság, a Rákosi-korszak, illetve a Magyarországon élő nemzetiségek. Emellett több vallási témájú feladat is volt: iszlám vallás, a magyarországi katolikus megújulás és a zsidó emancipáció.

Repárszky Ildikó szerint már az első, az ókori görög és római templomépítészettel kapcsolatos feladat is meglepő volt, mert itt szóba került a római Pantheon is, ami középszinten nem tananyag, illetve a zsidó emancipáció témája is többeknek nehézséget okozhatott középszinten, ha nem ismerték a megfelelő fogalmakat. De a Hunyadi Mátyás háborúival foglalkozó feladat sem volt most egyszerű a pedagógus szerint, mert a megadott források használata mellett alaposabb történelmi háttértudást is igényelt, a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos feladatban pedig sok volt a jogszabályi szöveg, az értelmezés okozhatott nehézséget.

Az írásbeli második része szöveges, kifejtendő feladatokból állt, a diákoknak egy rövid és egy hosszú esszétémát kellett választaniuk a következő témapárosításokban: a liberalizmus (rövid) és a bethleni konszolidáció (hosszú), vagy Európai népességének változása a XX. század második felében (rövid) és a Rákóczi-szabadságharc (hosszú).

A történelemtanár úgy vélte, a liberalizmus és a bethleni konszolidáció jó párosítás, a Rákóczi-szabadságharc is ismert téma a diákok körében, ám az európai demográfiával kapcsolatos rövid esszétéma egyeseknek kicsit “megfoghatatlan” lehetett, kevés támpontot lehet találni hozzá, így Repárszky abban bízik, a megoldókulcs is tágabb lehetőségeket biztosít majd az értékeléshez.

Az érettségi csütörtökön az angol, pénteken pedig a német nyelvi vizsgákkal folytatódik.