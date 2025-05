Kevés szó esik a másik magyar bíborosról, pedig méltó utóda lenne Ferenc pápának

katolikus egyház;Német László;konklávé ;

2025-05-07 18:03:00 CEST

Német Lászlót valódi hídépítőnek tartják Nyugat és Kelet között.

Ferenc pápa húsvéthétfőn, 2025. április 21-én bekövetkezett halála óta gyakorlatilag folyamatos a találgatás arról, hogy ki lehet a következő katolikus egyházfő, a magyar médiában pedig értelemszerűen sok szó esik Erdő Péterről, akit már 2013-ban is az esélyesek között emlegettek. Az esztergom-budapesti érseket a konzervatívabb jelöltek között tartják számon, az ő árnyékában pedig kevesebbet beszélnek a vajdasági magyar Német László belgrádi érsekről, aki ugyan valóban nem tartozik a favoritok közé, de valószínűleg méltó utóda lehetne a reformer Ferenc pápának.

A CNA katolikus hírügynökség, és nyomán a Deutsche Welle szerb kiadása portrécikket szentelt a vajdasági magyar bíborosnak, akit jelentős kvalitásokkal rendelkező személyként jellemeznek, úgy, mint hídépítőt a Nyugat és a Kelet, a magyarok és a szlávok, a katolicizmus és az ortodoxia között, s akinek a katolikus egyházról alkotott víziója közel áll Ferenc pápáéhoz. Bár Ferenc pápa csupán nemrég, 2024 decemberben emelte a bíborosok közé, a hírügynökség úgy látja, ezen hídépítői minőségében a vajdasági magyar bíboros mégis szerepet tölthet be a ma kezdődő konklávéban.

Német László jelenleg az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke, ebbéli minőségében jól ismeri az európai helyzetet, valamint egy kisebbségben lévő egyház valóságát. Anyanyelve, a magyar mellett természetesen beszél szerbül, valamint horvátul, angolul, németül, lengyelül és olaszul is. Német Lászlót ezen kívül a katolikus egyház Ferenc pápa által kezdeményezett szinodalitási reformprojektje egyik vezetőjének és úttörőjének is tartják. 2025 januárja óta tagja a Vatikán ökumenikus kapcsolatokért felelős testületének is. Politikai ügyekben sem szokott néma maradni, békediplomáciája mellett például óva int a neoliberális piacgazdaság ideológiájától, továbbá a hónapok óta aktívan tevékenykedő szerb diáktüntetőket is támogatásáról biztosította.

A vajdasági magyar bíboros a Népszavának március elején adott interjút. A katolikus egyház napjainkban fennálló problémáról úgy vélekedett, a hívek egy része csalódott, úgy látják, az egyház nem tesz eleget az elvárásaiknak. Általános jelenségnek érzékeli, hogy a hívő emberek ma már kevésbé kötődnek az intézményesített egyházhoz. Az általa is képviselt szinodalitás kulcsszavainak a transzparenciát és a felelősségvállalást tartja.