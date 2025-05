Orbán Viktor Ukrajna EU-csatlakozásáról: Felejtsétek el

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós csatlakozás;Manfred Weber;

2025-05-07 15:49:00 CEST

A miniszterelnök szerint Magyarországot nem nagylelkűségből vették fel, hanem mert ez jó üzlet volt az EU-tagországoknak.

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője gyorsított eljárással akarja Ukrajnát az EU-ba felvenni, mintha jótékonysági szervezetet lennénk. Magyarországot azonban nem nagylelkűségből vették fel, hanem mert ez jó üzlet volt a tagállamok számára – jelentette ki Orbán Viktor az X-en. A miniszterelnök a posztjában hozzátette:

„Jelenleg Ukrajna csatlakozása csődbe vinné Európát. Nincs megállapodás. Felejtsétek el.”

A kormányfő a közösségi oldalon közzétett bejegyzéséhez csatolt egy összevágott videót is arról a Ráckevén tartott kedd esti lakossági fórumból, ahol váratlanul felbukkant. „Az amerikaiak leléceltek, a maguk részéről ide több pénzt nem adnak, mi meg európaiak ott állunk, mint a lakodalomban” – mondta Orbán Viktor. Beszélt még arról is, hogy szerinte a Fidesz-KDNP-n kívül nincs olyan párt ma itthon, ami Magyarország érdekeit képviselné, az összes többi „Brüsszelt” szolgálja. – Az újonnan alakult is, ami ravasz módon egy magyar folyó nevét viseli – célzott nyilvánvalóan a Tisza Pártra.

Az Orbán-kormány plakátkampányt is indított a Ukrajna EU-csatlakozása ellen, Olha Sztefanisina miniszterelnök-helyettes múlt heti budapesti látogatásához időzítve pedig Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója arról írt, hogy a hírhedt bucsai mészárlást nem az oroszok, hanem az ukránok hajtották végre Ukrajnában. Olha Sztefanisina ki is nevette az Orbán-kormány plakátjait, de figyelmeztetett, hogy Ukrajnában készül a B terv, ha a magyar kabinet csak színlelné a párbeszédet a két ország közötti viszony rendezésére hivatott május 12-i tárgyalásokon.