Schmidt Mária azt állítja, hogy az ukránok követték el a hírhedt bucsai mészárlást

NATO;Ukrajna;Schmidt Mária;provokáció;háborús bűncselekmények;orosz-ukrán háború;bucsai tömegmészárlás ;

2025-04-29 17:17:00 CEST

A Fidesz egyik ideológusának is tartott történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója hibátlanul visszhangozni kezdte az orosz propaganda állításait: bizonyíthatóan hamis tanúvallomásból idéz, a NATO-ra hárítja a felelősséget, hogy Vlagyimir Putyin 2022-ben elindította a háborút.

Egy bizonyíthatóan hamis tanúvallomás és egy videófelvétel alapján Schmidt Mária azt állítja, hogy nem az oroszok, hanem az ukránok követték el az 2022. február 24-én indított háború leghírhedtebb vérengzését, a bucsai mészárlást – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet a Terror Háza Múzeum főigazgatója írt a Látószög című blogján.

A Mi történt Bucsában? című írás egyik alapja annak a Adrien Bocquet egykori francia katonának és katonaorvosnak a beszámolója, aki állítólag 2022. április elején önkéntes társaival, egy kanadai orvossal és egy bejrúti nővérrel együtt Lengyelországon keresztül ment Ukrajnába, hogy egészségügyi segítséget nyújtson. Elmondása szerint ő az ukrán Azov-egységgel járt Bucsában, ahol azt látta, hogy „tetemekkel teli teherautókból” az út szélére rakják a holttesteket. A város központjában halottakkal megrakott hűtőautókat láttak. Schmidt Mária írt még a holttestek kezeinek fehér szalaggal összekötött kezeiről, a helyszínen kivégzett hadifogoly tisztről, és a térden lőtt orosz katonákról, és a „háborús bűncselekmény” láttán menekülő orvosokról. Ennek az egésznek a szépséghibája az, hogy Adrien Bocquet beszámolóját már 2022-ben cáfolták, kiderült ugyanis, hogy nem járhatott ott és akkor Ukrajnában, amikor az állítása szerint járt. Emiatt a férfi változtatott is a beszámolóján, 2022 végén pedig önjelölt haditudósítóként orosz állampolgárságot kért és kapott.

A bejegyzés másik alapja nem más, mint a Hindustan Times című lap videója, amelyet 2025. április 2-án mutattak be az oroszok egy New York-i ENSZ-meghallgatáson. A meghallgatáson az orosz külügyminiszter-helyettes – Schmidt Mária Szergej Versinyin nevét említésre méltónak sem találta – bemutatta azt a filmet, amiben a bucsai polgármester, Anatolij Fedoruk március 31-én „boldog mosollyal” értesíti városa lakóit az orosz hadsereg kivonulásáról, amire egy nappal korábban került sor. Beszéde közben lehet látni az oroszok által elhagyott bucsai utcákat. Kilőtt harci járművek és gépjárművek, valamint harcképtelenné vált fegyverek látszanak mindenhol, de sem halottakról, sem sírokról, sem atrocitásokról, sem tömeges kivégzésekről nem beszél a polgármester, és ilyenek sehol nem is látszanak. Egy másik videón az látszik, ahogy napokkal később az ukrán speciális egységek konvoja érkezik a városkába és végighalad az utcákon. Holttestek ezeken a felvételeken sem látszanak.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója igaza alátámasztására azt választotta, hogy előbb leírta a bucsai tömegmészárlás szerinte hivatalos verzióját, amit úgy foglalt össze: „Bucsa egyértelművé tette, hogy az ukránok a háború ártatlan áldozatai, az oroszok pedig kegyetlen tömeggyilkosok. Minden nyugati politikus számára kötelezővé vált az ukrán mártíromság melletti kiállás és az oroszellenesség csúcsra futtatása.” Szerinte a fősodrú, vagyis ukránpárti média az USA-ban és Európában, de a világ más részein is mindenféle vizsgálat, sőt, kérdés feltevése nélkül azonnal készpénznek vették a fentieket és azóta is tényként kezelik. „Egyedül Orbán Viktor engedte meg magának, hogy egy sajtótájékoztatón az őt erről kérdező újságírónak felhívja a figyelmét arra, hogy a tényállást nemzetközi vizsgálóbizottság még nem erősítette meg. Nem, mert semmi ilyesmire nem került sor” – jelentette ki Schmidt Mária, aki ezután ismertette is a orosz propaganda állításait. A Kreml és a történész meséje szerint Alekszander Fomin, az orosz honvédelmi miniszter helyettese egy akkori orosz és ukrán megállapodás értelmében március 29-én leállította a elrendelte az ukrán főváros, Kijev környékén folyó katonai műveleteket és evakuálást rendelt el. „Az Antonov repülőtér mellett fekvő stratégiailag fontos 40 ezres kisváros, Bucsa kiürítésével az oroszok bizonyítani akarták jóindulatukat és a békekötés melletti elkötelezettségüket” – kockáztatta meg a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

De ezen túl a Kreml propagandáját visszhangozta Schmidt Mária azzal is, hogy ecsetelni kezdte: „Kiderült, hogy a háború kitörésének okai közül a NATO provokációját is számba lehet venni. Kiderült, hogy a háború, ahogy Orbán Viktor az első pillanattól mondta, az USA és az oroszok között folyik, vagyis proxiháború, ahol az amerikaiak, illetve tágabb értelemben a nyugatiak, zsoldosként használják az ukránokat.”

Nem világos, hogy szándékos volt-e, de a Terror Háza Múzeum főigazgatója arra a napra időzítette a blogbejegyzését, amikor Olha Sztefanisina ukrán kormányfőhelyettes Budapesten tárgyalt Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával.