Donald Trump és Elon Musk már a Marsról álmodik, de drasztikusan csökkenti a NASA költségvetését

NASA;űrkutatás;Egyesült Államok;költségcsökkentés;Donald Trump;Elon Musk;

2025-05-10 07:46:00 CEST

A Trump-kormányzat költségcsökkentési intézkedései az amerikai űrkutatási hivatalt sem kímélik, jövőre 24,3 százalékkal kevesebb pénzt kap, mint idén. Ugyanakkor az elnök osztozik Elon Musk álmában a minél hamarabbi Mars-utazásban.

A Trump-kormányzat május 2-án - éppen az amerikai nemzeti Űrnapon - tett bejelentést a 2026-os költségvetési terveiről, amelyek a szövetségi hivatalokat érintik. Ebben az is szerepel, hogy a NASA űrporgramjainak állami támogatása hatmilliárd dollárral lesz kevesebb a 2025-ös 24,8 milliárdhoz képest, ami 24 százalékos csökkenést jelent. Ez a szövetségi költségvetésnek mindössze 0,3 százaléka, ami az Apollo-programok idején, az 1960-as években négy százalékot tette ki. Továbbá a NASA tudományos munkájához a kormányzat 47 százalékkal kevesebbel járul hozzá. A The Planetary Society nonprofit szervezet szerint ez a legnagyobb pénzügyi megvonás, amit az űrhivatal egyik évről a másikra valaha elszenvedett. “Felszólítjuk a kongresszust, hogy mihamarabb vesse el ezeket a destruktív terveket, és ehelyett engedjenek utat az elnöki vízióknak” - írják közleményükben. Donald Trump már 2017-ben utasította a NASA-t, hogy összpontosítson az emberes űrküldetésekre, a Hold- és a Mars-utazásokra. Ebbéli kívánságait ez év januárjában megismételte. Ráadásul Elon Musk, mint elnöki tanácsadó is megerősítette, hogy minél hamarabb embereket kell küldeni a Marsra.

„A 2026-os pénzügyi évre szóló költségvetése feléleszti az emberes űrkutatást” – olvasható Janet Petro, a NASA megbízott igazgatójának közleményében. „Ez a javaslat olyan beruházásokat tartalmaz, amelyek egyidejűleg a Hold és a Mars felfedezését is célozzák, miközben továbbra is prioritást élveznek a kritikus tudományos és technológiai kutatások.” Kérdés, hogy a NASA hogyan fog bármit is elérni a drasztikus megszorításokkal, amelyeket az elnök javasolt.

A megvonások különösen mélyen érintik az űrtudományt, a Földdel kapcsolatos kutatásokat, és a a hagyományos emberes űrkutatási rendszereket, továbbá véget vethetnek a NASA fenntartható űrrepülési programjainak, és lehetőséget ad a DEIA-programok (sokszínűség, méltányosság, befogadás és hozzáférhetőség) finanszírozásának folyamatos megszüntetésére

Ez azt eredményezte, hogy a NASA honlapjáról lekerültek azok a szövegek, amelyek szerint nők és színes bőrű asztronauták is bekerülhettek volna a programokba, akik elsőként szálltak volna le a Holdon. A NASA ezt követő körlevele szerint ez szégyenteljes rasszista megkülönböztetés, és az adófizetők dollárjainak elvesztegetése.

Ha a kongresszus elfogadja a költségvetést, NASA több nagyszabású programja megszűnhet. Lehet, hogy meghiúsul az Európai Űrügynökséggel közösen tervezett, a Perserverance által gyűjtött marsi talajminták visszahozatala, és vége lehet a Gateway-projektnek is, ami egy Hold-körül keringő űrbázis felállítását célozza, amely - mint neve is mutatja - az emberes Hold-küldetések, az Artemis-programok kulcsfontosságú része lenne. Trump a Mars-minták Földre való visszajuttatásának a fölvetését azzal magyarázta, hogy többe kerül, mint amit a költségvetés megengedhet, és azokat az eredményeket, amelyeket tanulmányozásuk hozna, azokat az emberes Mars-repülések során is el lehet majd érni.

„A költségvetésből kikerül a különösen drága, már késésben lévő SLS-rakéták (Űrindító Rendszer) fejlesztése, és a már három repülést megért Orion-kapszulák bevetése. Ezeket sokkal költséghatékonyabb kereskedelmi alapú Hold-repülések váltják fel, amelyek ambíciózusabb küldetéseket támogatnak. Csak az SLS indításonként 4 milliárd dollárba kerül, és 140 százalékkal túllépi a költségvetést” - olvasható a költségvetésben. Az SLS-Orion duó eddig egyszer repült együtt, 2022-ben az Artemis-1 ember nélküli Hold-körüli tesztküldetés során. Az új költségvetési terv szerint a duót 2027-ben az Artemis 3 után - amikor két embert juttat el égi kísérőnk déli-sarkjának közelében - nyugdíjaznák. Tavaly decemberben a NASA elhalasztotta az Artemis-2 küldetést 2026 áprilisára, ennek során az SLS-Orion párossal négy asztronauta repül majd a Hold-pályáján túlra.

A továbbiakban nem fognak támogatást kapni a klímaváltozás hatásait megfigyelő alacsony-prioritású műholdak sem,

és a Nemzetközi Űrállomás működtetésére is 500 millió dollárral kevesebb jut. A Fehér Ház szerint ez segíti az átállást az üzleti alapú űrállomások létesítésére, amelyek esetében a NASA vevőként jelenne meg. Ezek kisebbek lennének, kevesebb legénységgel, így jelentősen kevesebb teher- és személyszállító űrhajó kellene működtetésükhöz. Szűkebb területeken végeznének rajtuk tudományos kutatásokat, olyanokat elsősorban, amelyek a Hold- és Mars-utazásokat segítik.

Egyetlen terület kap több pénzt jövőre, az emberrel végzett űrfelderítések jutnak csaknem 650 millió dollárral többhöz. Ez tükrözi a Trump-adminisztráció prioritásait, miszerint Kína előtt visszatérni a Holdra és embert juttatni a Marsra. A szövetségi finanszírozás jelentős csökkenésével a legvalószínűbb, hogy magán vállalkozók és cégek, mint például Jeff Bezos Blue Originje és Elon Musk SpaceX-e, nagyobb szerepet fognak játszani a rakéták fellövésében és az űr felfedezésében. A SpaceX eddig 479, a Blue Origin pedig 31 indítást hajtott végre.

Az Amerikai Csillagászati Társaság szerint a csökkentések történelmi hanyatláshoz vezetnek az alapkutatásokban. “Sok tudományos erőfeszítés csak évtizedek után hoz eredményt. Ezzel az intézkedéssel az USA legalább egy generációnyi tehetséget veszít el és ad át olyan országoknak, ahol növelik befektetéseiket a háttériparba és a munkaerőbe. Ennek eredményeként elveszítjük elsőségünket a tudomány világában” - áll a társaság közleményében.

A helyzetet súlyosbítja, hogy jelenleg a NASA-nak nincs igazgatója. A milliárdos amerikai üzletember, pilóta és űrhajós Jared Isaacmant januárban nevezték ki, de kongresszusi meghallgatása jelenleg is folyik. “A NASA költségvetésének ilyen mértékű és gyors megvágása - anélkül, hogy erre egy megerősített igazgatónak hatása lehetne - eltervezett politikai céloknak megfelelően, nem teszi az ügynökséget hatékonyabbá. Pazarolják az adófizetők pénzét, az USA el fogja veszíteni elsőségét az űrkutatásban” - jelezte a The Planetary Society.