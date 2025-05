Kapolcsra költözik nyáron a Margit-negyed

fesztivál;Művészetek Völgye;

2025-05-08 15:29:00 CEST

Világsztár, vagyis Franz Ferdinand is fellép idén a Művészetek Völgyében.

„Hagyjuk a személyi kultuszt!” – súgta Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatójának a fülébe Földes László, Hobo a három Balaton felvidéki faluban – Kapolcson, Taliándörögdön, Vigántpetenden – rendezendő fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján. Aztán ezt mikrofonban is elmesélte. Mindenki derült a ma is aktív előadó megjegyzésén. Annál is inkább, mert igencsak megérdemelné a főhajtást, hiszen Hobo februárban ünnepelte a 80. születésnapját, az Arénában tartott születésnapi koncertjét a Völgyre is adaptálja, illetve a vigántpetendi Hobo Klubban tíz nap alatt kilenc különböző estet tart. Az összes dalt tudja fejből, így inkább a zenekarának jelent ez nagyobb terhelést – tette hozzá.

A Művészetek Völgyét idén július 18. és 27. között 34. alkalommal negyven helyszínen háromezer programmal, illetve több újdonsággal rendezik meg. Világsztár is lesz: Franz Ferdinand, aki a The Human Fear című legújabb lemezének dalaival lép fel – a lemez borítóját egyébként Mauer Dóra képzőművész egyik képe ihlette. A festő egy másik alkotása a MűvészVölgy Kúria állandó kiállításán is szerepel.

Újdonságnak számít majd a Budai Udvar, a főváros II. kerületének saját helyszíne Kapolcson. Itt a Margit-negyedhez is kapcsolódó kulturális formációk mutatkoznak be, többek között a Jurányi, a Freeszfe, a Füge-Orlai Produkció, a TÁP színház és a Dante is érkezik produkciókkal. Kitelepül két budai rendezvényhelyszín, a Manyi és a Dugattyús is.

Szintén újdonságnak számít Kapolcson a Sportoló Nemzet Program támogatásával megvalósuló Sportgarden, ahol bárki kezdheti a napját légzésterápiával, jógával, gerinctornával, de beszélgetéseken és workshopokon is részt vehetnek, ahová ismert sportolókat, sporttal foglalkozó szakembereket is várnak. Vigántpetenden a Cirque du Tókertben olyan kedvelt előadók lépnek fel mások mellett, mint Geszti Péter, Dés László, Für Anikó, Mácsai Pál, Koncz Zsuzsa és Zorán. A Rippel fivérek a The 5 Elements – Rippel Brothers Show című műsorukkal, Frenák Pál társulatának tagjai a Fiúk című előadásukkal lépnek a közönség elé. Több év kihagyás után újra lesz a fesztiválon – ugyancsak Vigántpetenden – Roma Udvar, ahol a zenei és más programok mellett a helyi Kolompár Kitti tanít táncot és az édesanyja főz.