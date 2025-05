Roma hőseink a színen

fesztivál;romák;független színházak;

2025-05-08 06:00:00 CEST

„Ami nem öl meg, az megerősít” – mondják a romák, és milyen igazuk van. Közhely ide vagy oda, van igazságuk, akárcsak a roma színházi találkozónak.

Az Európai Unió első, azonos tartalmú és gyökerű eseményének hagyományát folytatva idén hetedik alkalommal rendezik meg a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált a FüSzi (Független Színház Magyarország) szervezésében. A fesztivál 2025. május 7–11. között várja a közönséget a társszervező Eötvös10 Művelődési Házban. A FüSzi 2007 óta működik, és párbeszédet szorgalmaz mindenkit érintő társadalmi kérdésekről. Felhívja a figyelmünket arra, hogy saját magunk mit tehetünk a helyzet javítása érdekében. A választás mindig rajtunk áll: ha a másikban csak problémát látsz, bármit teszel, csak romlani fog a helyzet. Ha partnerként fordulsz hozzá, egy idő után társadként viselkedik.

A FüSziben azért dolgoznak, hogy a hátrányos helyzetű, cigány és nem cigány fiatalok sikeres művészekké, trénerekké, profi szakemberekké, egyszóval aktív állampolgárokká váljanak. Céljuk, a kulturális-, oktatási-, gazdasági integráció kezdeményezése, az eltérő csoportok közötti kommunikáció. Megértés és elfogadás és közös értékteremtés a kultúra szavaival. A művészeti alkotásokon keresztül bárki megismerheti a roma kultúra sokszínűségét. Az eltérő műfajok és témák rengeteg lehetőséget teremtenek, hogy a fiatalok és a közönséggel együtt különböző társadalmi problémákra reflektáljanak. Küldetésük elérése érdekében olyan újszerű, emberközpontú művészeti kezdeményezések megvalósításán dolgoznak, amelyek társadalmi kérdésekre reagálnak, és bevonnak hátrányos helyzetű embereket.

A fesztivál előadásai között hazai, olasz, román és ír produkciók is bemutatkoznak eredeti nyelven, angol és magyar felirattal. Minden előadás után közönségtalálkozót tartanak, ahol a nézők személyesen is megismerhetik az alkotókat. A beszélgetéseket a HowlRound Theatre Commons élőben közvetíti, így online is követhetőek. A színházi programok mellett a látogatók megtekinthetik Oláh Norbert „Anakronisztikus sci-fi” című kiállítását, valamint a Romano Kher tárlatát.

Illés Márton a FüSzi operatív vezetője elmondta, hogy az idei fesztivál hívószava a "Túlélők".

Ehhez kapcsolódnak az előadások, amelyek más-más szempontból mutatják be azt, hogy mennyi mindent éltek túl az európai roma közösség tagjai a történelem során, illetve napjainkban.

Az idei fesztivál záródarabja egy többségi színház alkotása, ami az első fesztiválon bemutatott előadás inspirációjára jött létre. Ami azt jelenti, hogy a korábbi seregszemlék sem tűntek el nyomtalanul és végre hatást kezdenek gyakorolni a kulturális main streamre.

A fesztivál szerdai nyitóelőadása a romániai Giuvlipen Caliban és a Boszorkány című előadása futurista alkotása volt, ami eljátszott azzal a gondolattal, hogy mi történne, ha a romák uralnák Európát. Az ír travellek előadás, A Szarkák a villanyoszlopon egy család nehézségeit mutatja be, így biztos tetszeni fognak azoknak a nézőknek, akik szeretnek a magánéleti kihívások mélyére nézni. Az olasz Bo-ra vára pedig a commedia dell'arte és a társadalmi groteszk kedvelőinek ajánlható, ez az előadás ugyanis humorosan, mégis kegyetlenül mutatja be a Rómában élő dél-szláv származású roma fiatalok életét, akik bár Olaszországban születtek, még mindig papírok és jogok nélkül próbálnak munkát találni. A társulat saját előadásában Boda Novy Emília: Emberevők című produkcióját láthatja a közönség, az RS9 Színház előadásában Mariella Mehr élete lesz látható, ez a darab azoknak lesz igazi csemege, akik a történelem ismeretlen sötét részeibe szeretnek betekinteni. Az Emberevők ugyanis egy 18. századi magyarországi vérvád történetét dolgozza fel, melynek során közel száz roma embert végeztek ki ártatlanul emberevés vádjával, míg a fesztivál záróelőadása egy elhallgatott svájci népirtás áldozatának történetét mutatja be. Az előadások után a darabok alkotóival az előadások hátteréről, az alkotói munkájukról, személyes aspektusokról lesznek beszélgetések, amelyeket olyan alkotók moderálnak, mint Mészáros Blanka vagy Polgár Csaba, illetve a roma színház több jeles szakértője és kritikusa.

Illés Márton elmesélte, hogy évekkel ezelőtt még alig akadtak roma nézők az eseményen, de most már évről-évre egyre több roma értelmiségi, diák vagy akár egy szakmunkás is megnézi az előadásokat. A színház sokszor a középosztály játékszere. Örülnek annak, hogy van már egy roma réteg, aki fontosnak tartja, hogy saját közössége kihívásait és küzdelmének történeteit színpadon láthassa. A drámai hősök ugyanis döntésekkel és aktivitással reagálnak a nehézségekre, és változást érnek el, még akkor is, ha elbuknak. Akár csak az aktív állampolgárok általában. Ha a cigányság a saját hőseit és történeteit viszont tudja látni a színpadon, megtalálja őket a könyvekben és hall róluk az iskolában, az felbecsülhetetlen pozitív hatást tud gyakorolni az önértékelésére, és arra, hogy mi mindennek tud nekivágni az életben és a céljait elérni. A hősök és inspiráló történetek ugyanis hitet, jövőképet és muníciót tudnak adni mindannyiunknak.