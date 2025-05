Tovább durvul a helyzet India és Pakisztán között

Pakisztán;India;háború;támadás;

2025-05-08 15:36:00 CEST

Vikram Misri indiai külügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, ahol azt mondta, Pakisztán "vallási infrastruktúrákat használ terroristák kiképzésére." Iszlámábád ezt visszautasította.

Újdelhi katonai szóvivője szerint szerdán a pakisztáni hadsereg átlőtt a Kasmírt a két ország között elválasztó határvonalon az indiai hadseregre, amire ők "ehhez mérten reagáltak is". A CNN értesülései szerint a szerda hajnali tűzpárbaj legalább 31 pakisztáni civil halálát okozta, több mint ötvenen pedig megsebesültek. Kasmír indiai ellenőrzés alatt álló oldalán pedig legalább 12-en vesztették életüket a pakisztáni tüzérségi támadásban.

Iszlámábád kormányának külügyminisztere csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a hadsereg kínai gyártmányú légi járművel lőtt le öt indiai vadászgépet a szerda hajnali támadásban, és 25 indiai kamikaze drónt is megsemmisítettek. A pakisztáni hadsereg állítja, hogy ezek maradványai az ország több pontjáról kerültek elő. A vadászgépei megsemmisítéséről szóló jelentéseket India csütörtökre sem erősítette meg, de azt igen, hogy számos pakisztáni drónt és rakétát semmisítettek meg, amelyeket indiai katonai célpontokra küldtek.

A pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif X-en azt írta, hogy csütörtökön beszélt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, akit "drága testvéremnek" nevezett és megköszönte, hogy támogatásáról biztosította.

Keddre több ázsiai, és számos nagyobb légitársaság, köztük a német Lufthansa és a francia Air France is bejelentette: nem repülnek Pakisztánba és a légteret is elkerülik. Csütörtökre a FlightRadar24 repülőgép figyelő alkalmazás adatai szerint viszont néhány utasszállító újra átrepült Pakisztán felett – de a többségük még mindig elkerüli.

India és Pakisztán között akkor újult ki a konfliktus, amikor a két ország határán fekvő, vitatott hovatartozású Kasmír indiai ellenőrzésű területén egy terrortámadásban 26 ember – többségében indiai turista – halt meg. Az indiai kormány szerint egy Pakisztán által támogatott fegyveres csoport követte el a támadást, Iszlámábád ezt a mai napig tagadja. Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter már múlt héten figyelmeztetett az indiai támadásra. Azt mondta, „hiteles értesüléseik” vannak arról, hogy India támadást tervez ellenük. Szerinte Újdelhi a kasmíri terrortámadást ürügyként használja a katonai műveletre.

A többségében muszlimok lakta Kasmír területén India nemcsak Pakisztánnal, de egy kis szakaszon Kínával is osztozik. A két atomhatalom India és Pakisztán között India 1947-es függetlenné válása óta több háború is kirobbant Kasmír teljes megszerzéséért, de a mostanihoz hasonló konfliktus hosszú évek óta nem volt. Az Egyesült Államok és Kína mellet számos ország, az EU és az ENSZ is próbálja folyamatosan önmérsékletre felszólítani a feleket.