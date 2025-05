Kezdődik a Giro d'Italia - Alberto Contador is nyilatkozott a Népszavának

Az országúti kerékpár szerelmesei örülhetnek, pénteken Albániában elrajtol a szezon első háromhetes versenye, a Giro d’Italia. Az olasz Grand Tour 2022 után – amikor Magyarországon volt a Grande Partenza – indul ismét külföldről, s 23 csapat 184 bringása vág neki a 3443,3 kilométer össztávú, 21 szakaszt magába foglaló viadalnak. a mezőny a három hét alatt 52 350 méter szintemelkedést küzd le.

Bizton állíthatjuk, szorosabb lesz a verseny, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly Tadej Pogacar közel tízperces előnnyel diadalmaskodott, a szlovén szupersztár azonban ezúttal nem áll rajthoz, hanem majd a Tour de France-on és a Vueltán tervezi megmérettetni magát. Távollétében sokan érezhetik úgy, van esélyük a győzelemre, ugyanakkor két versenyző egyértelműen kiemelkedik a többiek közül.

Az ugyancsak szlovén Primoz Roglic például 2023-ban emlékezetes időfutamon, láncleesése ellenére fordította maga javára a versenyt az addigi rózsaszín trikós brit Geraint Thomasszal szemben, az immáron 35 esztendős klasszis mindössze 14 másodperc előnnyel diadalmaskodott. Rendkívül erős segítők dolgoznak majd a sikeréért, hiszen a 2022-ben győztes Jay Hindley és a tavaly második Daniel Martinez is ott lesz majd mellette.

Ő is meglehetősen erős csapattársakkal érkezett meg Albániába, hiszen ott lesz vele a korábbi Tour de France-harmadik Adam Yates is. Roglic a márciusi katalán körversenyen a nála 13 évvel fiatalabb Ayusót megelőzve győzött, aki egy francia és egy olasz egynapos megnyerése mellett a tirrén-adriai körversenyen diadalmaskodott.

„Nagyon szoros versenyre számítok, nemcsak Roglic és Ayuso között” – felelte a Népszava kérdésére Alberto Contador, aki úgy véli, kettejük csapata, a BORA és az UAE Emirates próbálja majd irányítani a versenyt.

A hétszeres Grand Tour-győztes – aki egyaránt kétszer nyerte meg a Girót és a Tourt, valamint háromszor a Vueltát – egyik versenyző mellett sem kívánt állást foglalni, de megjegyezte, az mindenképp Roglic mellett szól, hogy megnyert öt Grand Tourt és tudja, hogyan kell kezelni a kritikus pillanatokat. „Szerintem a Giro d’Italia az útvonal és az időjárás miatt egyértelműen a tapasztaltabbak számára kedvez” – tette hozzá a 21. század egyik legjobb hegyi menője, aki jelenleg az Eurosport állandó

szakkommentátora.

Contador szerint a Yates-testvérek, Adam és Simon mellett a korábbi Giro- és Tour-győztes Egan Bernalra is érdemes lesz figyelni, de nem írná le előre az olimpiai bajnok Richard Carapazt és Mikel Landát sem. A 42 éves ex-klasszis kíváncsian várja, hogy az olaszok első számú versenyzője, a tavaly ötödik helyet megszerző Antonio Tiberi előre tud-e lépni.

Contador felidézte, háromszor indult a Giro d'Italián - mindet meg is nyerte, de 2011-es sikerét utóbb doppingvétség miatt elvették - 2008-ban pedig egyből úgy győzött, hogy eredetileg ez a verseny nem szerepelt a programjában.

„Az olaszok úgy fogadtak, mintha én is olasz lennék. Hihetetlen volt, ahogyan szurkoltak és bántak velem. Ez is késztetett arra, hogy ennyire küzdjek a győzelemért.”

Hogy idén ki nyer, arra június elsejéig, a római befutóig várnunk kell.

Pelizotti: a pódiumért, netán a rózsaszín trikóért küzdünk

Lapunknak sikerült interjút készítenie Franco Pellizottival is, a Giro d’Italián korábban többször is top tízben záró és két szakaszt is megnyerő olasz ex-profi 2019 óta az Antonio Tiberit is soraiban tudó Bahrain – Victorious sportigazgatója.

„Antonio nagyon jól van, olyan formában érkezett ide, ahogy előtte elterveztük. A Tour des Alpes-ról való visszalépése után elment Toszkánába nyolc napra. Én nagyon szeretem a Girot és közelebb érzem olaszként, mint más kollégáim, tehát az a tudat, hogy van egy ilyen fiatal olasz a csapatunkban, aki a pódiumért, netán a rózsaszín trikóért küzd, ad biztosan egy plusz energiát, örömet. Tekerni olaszként Olaszországban, olasz szurkolók között, ismerve jobban a helyszíneket is, Tiberinek is ad egy plusz erőt” – felelte Pellizotti, aki leszögezte, elsősorban az összetettben szeretnének jól szerepelni.

„Persze ha az összetettért harcolsz nehezebb szakaszgyőzelmet elérni, de ha a keményebb szakaszok határozzák meg az összetettet, ott kialakulhat szakaszgyőzelem is. Látva viszont a tavalyi évet is, minimum a pódiumért fogunk tekerni” – tekintett előre.

Pellizotti szerint a verseny végkimenetelével kapcsolatban a két időfutam alapvető fontosságú lesz, emellett három kulcsszakaszt nevezett meg. „Trentinoban az ikonikus San Valentino-szoros, Val d'Aosta-ban Champoluc és az utolsó előtt szakasz a Colle delle Finestre hegyi menettel. A Giron nem lehet alulértékelni egy szakaszt sem, mert bárhol lehet meglepetés, akár itt rögtön az elején Albániában” – mondta.

Pellizotti szerint jelenleg az UAE-é a legerősebb csapat, Ayuso megmutatta, hogy erős vezető, de három hét során sok minden történhet, és Roglic mögött is hasonló kaliberű bringások állnak.

„A Giron sok minden történhet: például az időjárás meghatározható lehet vagy az átmeneti szakaszok nagyobb változást hozhatnak, mint a hegyi menetek. Egy ilyen hosszú versenyen fontos, hogy regenerálódnak a bringások, fél óra pihenés is meghatározó lehet hosszútávon, valamint azt mondom nekik, hogy éljék meg a versenyt a jelenben, naponként. Antonioval ez viszonylag egyszerű, mert szinte amint felszáll a buszra, rögtön alszik” – osztott meg némi kulisszatitkot Pellizotti, aki számára évről évre az jelent nagy élményt, hogy a kis városok is rózsaszínbe borulnak, és gyerekek is szurkolnak az utak szélén.

Favero-Fürjész Judit Éva (Milánó)