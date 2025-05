Egy elhagyatott, egykor nívós építészirodává „változott” a Magyar Pavilon a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén

Velencei Építészeti Biennálé;

2025-05-09 09:48:00 CEST

A kiállítás az építészpálya elhagyásával és az ebből következő új pálya megtalálásának a kérdésével foglalkozik.

Mi nem az építészetet, hanem az építészeti tudást ünnepeljük. Az építészeti tudás ugyanis ernyőtudás, amelynek csak egy kis része is elég egy házhoz. Na de mi van a többivel? Mi történik akkor, ha felszabadítjuk az építészeti tudást az építőipar megvalósulási kényszerének terhe alól? – tette fel a kérdést beszédében Pintér Márton kurátor a Magyar Pavilon kiállításának megnyitóján a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén. A kurátor szerint az építészeti tudás gyakran sokkal jobban tud hasznosulni, ha azt az építőipar keretrendszerén kívül alkalmazzák. A Ludwig Múzeum által szervezett kiállítás ennek kapcsán alternatívákat mutat fel a pályakezdőknek, a pályaelhagyóknak és a pályamegtalálóknak is, és bizonyítja, az építész egy háznál többre is képes.

A kiállítás a provokatív „Nincs itt semmi látnivaló – Exportáld a tudásod!” címet viseli, míg a Magyar Pavilon tere úgy van berendezve, mintha egy elhagyatott, egykor nívós építészirodát látnánk. A fehér falú terekben a számítógépeknél piros, műanyag bábuk ülnek, előttük jegyzetek, tervek és makettek fekszenek. Az asztalokat szemügyre véve megvalósult sikerprojektekről olvashatunk – mint a Budapest Parkról, a Rubik-kockáról és a Prezi nevű prezentációs szoftverről –, míg a pavilon hátsó részében Fabényi Julia nemzeti biztos leírása szerint olyan neves alkotó munkásságáról, akik építészként végeztek, de az építészeti tudásukat a tanult szakmájukon kívül vitték sikerre, és kamatoztatják ma is – van közöttük feltaláló, tudós, zenész, közéleti, kulturális és médiaszakember, egyetemi oktató is.

És hogy kikről is szól konkrétan a kiállítás? Például az 1969-ben alakult Kaláka együttesről, melynek alapítói közül hárman – Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi Balázs – a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) építész-, illetve földmérő mérnöki szakán tanultak. Amikor még hallgatók voltak, részt vettek a Bécsi Műszaki Egyetemen oktató Emmerich Simoncsics építész felkérésére egy projektben, melynek kapcsán az 1974 nevű munkájukban zeneileg értelmeztek egy épületet – ezt egy rövid animációs filmben megtekinthetjük a pavilonban is. Ám a csapat a későbbiekben mégsem az építészetet, hanem a zenét választotta: a Kaláka mintegy ötven lemezt, több mint ezerháromszáz dalt adott ki, és számos országban fellépett már.

„Nem volt egyetlen konkrét szakma, amely kifejezetten vonzott volna, inkább valahogy mindent akartam. Valószínűleg ez a vágy vezetett el az építészethez” – írja Rubik Ernő a kiállításhoz készült katalógusban. A dizájner a BME-n szerzett építészmérnöki diplomát, majd a Magyar Iparművészeti Főiskola belsőépítészeti képzését is elvégezte. A hetvenes években itt tanított építészetet, és egy olyan eszközt kívánt létrehozni, mellyel a hallgatók jobban megértik a térbeli összefüggéseket. Így született meg az a fakonstrukció, mely huszonhét elemből áll, és amelyek mozgathatók is, de stabil egységet alkotnak. Ez volt a Bűvös-kocka prototípusa, ennek továbbfejlesztésével született meg a szabadalom, a Rubik-kocka, mely meghódította az egész világot, a mai napig több mint ötszázmillió darab került értékesítésre.

A kiállítás emellett a jövő építészeire is fókuszál, mivel a projektcsapat felmérést végzett magyarországi egyetemeken tanuló építészhallgatók körében arról, hogy a fiatalok hogyan vélekednek az egyes sikertörténetekhez kapcsolódó fókusztémákról. Fabényi Julia szerint a válaszokból egy problémaérzékeny generáció képe rajzolódik ki, azzal a pozitív végkicsengéssel, hogy a fiatalok hinni szeretnének abban, egy építész többre is képes egy épületnél, és egy épület több mint beton, üveg és acél. A tárlaton bemutatott szereplők a katalógusban útravalókat is megfogalmaztak a fiataloknak, hogy inspirálják őket vagy praktikus tanácsokat adjanak. Radványi Balázs azt írja: „Legyen példaképetek! Dolgozzatok könnyű kézzel, sallangoktól mentesen, játékosan, finomságokkal tűzdelten. Kézközelben legyen mindig a skiccfüzet. Ne fényképezz! Fúj! Skiccelni, elkapni a jó témát vonatablakból, repülőgépről, hegyi túrán. Kísérletezni.”

Ötven év hálózatban A Magyar Pavilon kiállítása mellett még egy hazai siker könyvelhető el a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén: a fő kurátor, Carlo Ratti felkérte Barabási Albert-László hálózatkutatót, hogy a Giardini felújítás alatt álló Központi Pavilonjának homlokzatán reprezentálja az építészeti biennálé történetét egy adatvizualizációban. – Én lényegében egy történelmi áttekintést készítettem, ami azt jelenti, hogy feldolgoztam az építészeti biennálék összes résztvevőjét 1975-től a mai napig, illetve megpróbáltuk bemutatni, a személyek hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző projekteken keresztül. Az adatvizualizáció a biennálé minden évét egy külön hálózatként ábrázolja, melyen minden résztvevő meg tudja keresni a saját nevét, és hogy miként kapcsolódik a többiekhez. A felső panelen pedig az építészeti biennálé ötven éve egyetlen, nagy hálóként jelenik meg. Emellett készítettünk egy videót is, mely elmagyarázza, ez a háló hogyan épül fel, így a nézők egy teljesen más képet kapnak az építészeti biennáléról, mely nemcsak egy ismétlődő esemény, hanem lényegében egy ötvenéves folyamatnak a szerves része, mely egy kapcsolatrendszereként építkezik – mondta Barabási a Népszavának.