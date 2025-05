2023-ban járt már Magyarországon a megválasztott XIV. Leó pápa

Magyarország;katolikus egyház;Ferenc pápa;XIV. Leó;

2025-05-09

Ferenc pápa apostoli útja keretében érkezett hazánkba.

A Magyar Kurír hívta fel a figyelmet, hogy a tegnap pápává választott XIV. Leó számára már nem ismeretlen hely Magyarország, ugyanis 2023-ban, Ferenc pápa apostoli útja idején ő is ellátogatott hazánkba.

XIV. Leó, akkor még mint Robert Francis Prevost, a Püspöki Dikasztérium prefektusa érkezett Magyarországra 2023. április 28-a és 30-a között, a vatikáni delegáció tagjaként. A katolikus hírportál átnézte a fotóarchívumait, és talált is néhány képet a későbbi katolikus egyházfőről, az egyiken éppen Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mellett sétált, a Szent György térre érkezve. Magától értetődően részt vett Ferenc pápa Kossuth téri szentmiséjén is, itt is készült róla fotó Kocsis Fülöp érsek-metropolitával.

Robert Francis Prevostot Ferenc pápa 2023. január 30-án nevezte ki a Püspöki Dikasztérium prefektusává, bíborossá ugyanezen év szeptember 30-án kreálta.