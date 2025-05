Terézváros polgármestere sem látja szívesen a Párbeszéd egyházellenes kampányplakátjait

Terézváros;Szabó Tímea;vallásgyalázás;Momentum;Soproni Tamás;Párbeszéd-Zöldek;

2025-05-09 13:35:00 CEST

Soproni Tamás jelezte, Terézváros önkormányzata nem adott közterület-használati engedélyt erre az akcióra, vitatkozni pedig lehet, de nem így.

A Széll Kálmán térről a Nyugati térre helyezte át egyházellenes plakátjait a Párbeszéd, Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere pedig egyértelművé tette a Facebookon, hogy ő ugyan nem hívta őket oda.

A kerületvezető úgy fogalmazott: „Terézváros egy sokszínű, nyitott kerület. Büszkék vagyunk rá, hogy itt mindenki elmondhatja a véleményét, vitatkozhatunk egymással, de azt elvárjuk, hogy ezt egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával tegye.”

Soproni Tamás leszögezte:

„A Párbeszéd - Zöldek által a Nyugati téren felállított sátor és plakátkiállítás stílusa messze túlmegy a kritika szabadságán. Az egyházak visszásságaival lehet foglalkozni – sőt kell is –, de egy közösség hitének gúny tárgyává tétele, különösen a katolikus világ számára kiemelten fontos pápaválasztás napjaiban, nemcsak megosztó, ízléstelen is.”

Hozzátette, természetesen Terézváros önkormányzata nem adott közterület-használati engedélyt erre az akcióra; a szervezők a gyülekezési jogra hivatkozva jelentették be az eseményt a rendőrségnél.

Soproni Tamás ezért arra kérte a Párbeszédet, ne használják Terézváros köztereit mások provokálására. „A közterek nem kampánycirkuszra, nem vallásgyalázásra valók, hanem arra, hogy együtt legyünk – hívők és nem hívők, bármilyen világnézet mentén élők. Lehet vitatkozni. De nem így. Nem nálunk” - zárta bejegyzését.

A kommentszekcióban csakhamar megjelent a párbeszédes Szabó Tímea, aki egyből a Pride betiltásához hasonlította, hogy a momentumos polgármesternek liberálisként ellenérzései vannak a plakátkampánnyal kapcsolatban. „Én őszintén kedvelem Soproni Tamás polgármestert, de jól értem, hogy liberáliskent azt mondja, hogy ha nem az ő ízlésének megfelelő egy kiállítás, akkor eltávolíttatja? Ez nem hasonlít a Pride betiltásához kicsit? Hol van itt a szabad véleménynyilvánítás?” - fogalmazott, mire Soproni Tamás viszontválaszában feltette a költői kérdést, hogy eltávolíttatták-e a plakátokat.

Kommentelt a Párbeszéd Facebook-oldala is, ők azt írták, hogy „az Orbán-rezsim súlyos, kibeszéletlen egyházpolitikájáról és annak hatásairól kezdeményeztünk párbeszédet”. Felrótták az egyházhoz kötödő szexuális abúzusokat, az egyházak túlfinanszírozását, továbbá azt a vádat fogalmazták meg - bizonyíték nélkül -, hogy valakik diszkriminációt folytatnak a nem hívőkkel szemben. Ebből azt a konklúziót vonták le, „eljött az idő, hogy újragondoljuk a viszonyunkat az egyházakhoz, hogy beszéljünk végre arról, amiről eddig hallgattunk”.

A pártnak egyébként történetesen épp a Ferenc pápa halála utáni napokban sikerült útjára indítania az egyházellenes illusztrációkkal és üzenetekkel ellátott köztéri akcióját, ami ellen korábban Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője is élesen kikelt. A kommentszekció Soproni Tamás bejegyzése alatt is megosztott, volt, aki jelezte, hogy ateistaként is a terézvárosi polgármester álláspontjával azonosul.