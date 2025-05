Már ma is perelhető a vallásgyalázás

A Polgári törvénykönyv már most is megfelelően védi a közösségi szimbólumokat - közölte az igazságügyi miniszter. Trócsányi László emlékeztetett: az új Ptk-ból idézett, amelynek értelmében most is jogosult bárki arra, hogy jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát érvényesítse. Trócsányi szerint ennek a rendelkezésnek pont az volt a célja, hogy a közösségek méltóságát védjék, de sajnálkozva megjegyezte, hogy ilyen perek nem indultak az új Ptk. hatályba lépése óta.