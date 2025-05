Donald Trump szerint India és Pakisztán teljes és azonnali tűzszünetben állapodott meg

Pakisztán;India;harcok;tűzszünet;

2025-05-10 15:04:00 CEST

A hírt Pakisztán és India is megerősítette.

„Az Egyesült Államok közvetítésével folytatott tárgyalások hosszú éjszakája után örömmel jelentem be, hogy India és Pakisztán teljes és azonnali tűzszünetben állapodott meg" - közölte Truth Social nevű saját közösségi platformján Donald Trump. A BBC szerint a hírt Ishaq Dar pakisztáni miniszterelnök-helyettes is megerősítette. A politikus hozzátette: "Pakisztán mindig is a békére és biztonságra törekedett a térségben, szuverenitásának és területi integritásának veszélyeztetése nélkül.”

Később India is megerősítette a tűzszünet hírét. Vikram Misri indiai külügyminiszter elmondta, hogy a pakisztáni katonai műveletek főigazgatója délután felhívta indiai kollégáját, és megállapodtak abban, hogy helyi idő szerint 17:00-kor mindkét fél leállítja a földi, légi és tengeri tüzelést.

A két ország közötti viszály azután éleződött ki, hogy India szerdán válaszcsapásokat hajtott végre több pakisztáni területen, amelyeket terrorista bázisokként azonosítottak. Mindezt válaszul a múlt hónapban Kasmírban történt, hindu turisták elleni halálos támadásra. Bár Pakisztán tagadta, hogy köze lenne a mészárláshoz, a két fél azóta rakétákat, drónokat vetett be egymás ellen, illetve határ menti indcidensekben tűzpárbajt vívnak egymással. A szerdai események óta a helyzet a héten tovább eszkalálódott, még magyar idő szerint péntek este is robbanások rázták meg az indiai Kasmírt, valamint a szomszédos Pandzsáb államban található szikh szent várost, Amritsart.

India és Pakisztán egyaránt atomhatalom: előbbi 170, utóbbi 172 nukleáris robbanófejjel rendelkezik. India hivatalosan a „no first use” (NFU), vagyis az első csapás kizárását valló nukleáris doktrínát követi, amely szerint egy esetleges konfliktus során nem vetne be elsőként nukleáris fegyvert. Ezzel szemben Pakisztán nem tett ilyen kötelezettségvállalást, és nukleáris kapacitásait elsősorban arra használja, hogy ellensúlyozza India hagyományos haderejének fölényét.