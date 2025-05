Kaja Kallas az ukrán EU-csatlakozás orbáni vétójáról: Egy tagország sem ejtheti túszul a többit

Európai Unió;Orbán-kormány;Magyarország;Ukrajna;vétó;uniós csatlakozás;Kaja Kallas;

2025-05-10 13:32:00 CEST

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője bírálta Magyarországot azért, hogy kétoldalú kérdéseket állít Ukrajna uniós csatlakozásának útjába – írja az Ukrainska Pravda.

Az uniós tisztviselő erről az Ukrinform ukrán hírügynökségnek adott interjújában beszélt. Kallas pozitív lépésnek tartja, hogy Ukrajna tárgyalásokat folytat Magyarországgal a kétoldalú kérdések rendezése érdekében. Azonban hangsúlyozta, ezek a viták nem jelenthetnek akadályt sem Ukrajnában, sem más tagjelöltek esetében, „ha az ország elvégezte a házi feladatát”, vagyis az Európai Unió által megkövetelt összes reformot.

„Mert ha a többség – 26 állam – támogatja, és egy ellenzi, akkor ez az egy ország nem ejtheti túszul a többieket”

– szögezte le az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő.

Kaja Kallas pénteken egyébként arról beszélt: az EU tisztában van azzal, milyen lépéseket kell megtennie abban az esetben, ha Magyarország továbbra is akadályozná Ukrajna csatlakozását, készülnek B és C tervvel is. A részletek egyelőre nem világosak, de a fő cél továbbra is a teljes körű egyetértés elérése, utóbbi elérése érdekében pedig elmondása szerint folyamatosan egyeztetnek a kormánnyal.