Most Robert Fico ígérte meg Vlagyimir Putyinnak, hogy vétózni fog az orosz energiaszállításokért

Robert Fico;Oroszország;Szlovákia;Moszkva;Vlagyimir Putyin;vétó;orosz-ukrán háború;

2025-05-10 22:06:00 CEST

A szlovák miniszterelnök Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal.

Amennyiben az energiaszállításokra vonatkozó uniós jogszabályokról egyhangú döntés szükséges, Szlovákia élni fog a vétójogával - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvában a Paraméter szerint. Mindemellett megjegyezte, hogy minősített többségi döntéshozatal esetén a kisebb országokat a nagyobb uniós tagállamok könnyen leszavazhatják.

Robert Fico Vlagyimir Putyinnal tartott találkozóján közölte, gazdaságilag fenntarthatatlannak és Európa számára károsnak tartja az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy teljesen állítsák le az orosz olaj-, gáz- és nukleáris üzemanyag-szállításokat. Elmondása szerint a szlovák atomerőművek esetében elengedhetetlen az együttműködés folytatása az orosz beszállítókkal a biztonságos és stabil működés érdekében.

A tárgyaláson beszéltek az ukrajnai háborúról is, Robert Fico itt is nagyon látványosan az Orbán-kormány szólamait ismételve arról beszélt, hogy Szlovákia nem hisz a katonai megoldásban, és támogat minden békekezdeményezést. A szlovák miniszterelnök elmondása szerint Putyin megosztott vele számos fontos információt is arról, hogy mi történik jelenleg és mi lehet a „valószínű fejlemény”.

Fico elmondta azt is, hogy Szlovákia továbbra is kész gondozni és felújítani a Vörös Hadsereg emlékműveit és katonai temetőit az ország területén. Közlése szerint Szlovákia „együttműködésre épülő hidakat akar építeni, nem pedig választóvonalakat”, hozzátéve, hogy az ország „az Európai Unió és a NATO tagjaként is megőrzi szuverén külpolitikáját”.