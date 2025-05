Csaknem egymillióan ajánlották fel eddig elektronikusan az adójuk egy százalékát

Nemzeti Adó- és Vámhivatal;egy százalék;adófelajánlás;

2025-05-11 12:56:00 CEST

A felajánlásokat a bevallás leadásával egy időben, de attól függetlenül is meg lehet tenni.

Eddig több mint 900 ezren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1 százalékát – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy, lapunknak is megküldött közleményében.

Mint írták, az szja-bevallási időszakban több mint 34 ezer civil szervezet és több mint 170 vallási közösség számít az adózók felajánlásaira. Ezek a támogatások komoly segítséget jelentenek a kedvezményezettek számára, hiszen az adózók 1+1 százalékos rendelkezésükkel évről évre több milliárd forint sorsáról döntenek. A NAV weboldalán elérhetők azok a listák, amelyekből kiderül, kik részesülhetnek ezekből az összegekből.

Az adó 1 százaléka civil szervezethez, a másik pedig vallási közösséghez vagy a Nemzeti Tehetség Programhoz irányítható. A civil szervezetek számára évente új nyilatkozatot kell benyújtani, mivel ezek csak az adott évre érvényesek. Ezzel szemben, ha valaki korábban már rendelkezett egy vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program javára, és ezen nem kíván változtatni, nincs szükség újabb nyilatkozatra – feltéve, hogy május 20-ig benyújtja az szja-bevallását, amely alapján adóköteles jövedelme keletkezik, nem vonja vissza korábbi nyilatkozatát, és nem jelöl meg új kedvezményezettet.

A felajánlásokat a bevallás leadásával egy időben, vagy attól függetlenül is meg lehet tenni. A legegyszerűbb módja az elektronikus benyújtás. Ez történhet az eSZJA online felületén, vagy az ÁNYK-ban az EGYSZA-lap kitöltésével. Papíralapon is beadható a nyilatkozat, postai úton vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, akár a bevallás részeként, akár külön, a 24EGYSZA nyomtatvány segítségével.

A NAV május 20-ig fogadja ezeket a nyilatkozatokat. A folyamat még azok számára is egyszerű, akik papíralapú ügyintézést választanak, de a legkényelmesebb és leggyorsabb mód továbbra is az eSZJA felület használata. Ehhez DÁP- vagy Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges, amely néhány perc alatt elintézhető, és más állami szolgáltatásokhoz is hozzáférést biztosít.

A támogatásra jogosult civil szervezetek, vallási közösségek, valamint a Nemzeti Tehetség Program listája a NAV hivatalos oldalán megtalálható.