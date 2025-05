Gerincbántalmakat is okozhatnak a rossz fogak

vizsgálat;kezelés;fogorvos;

2025-05-12 13:12:00 CEST

Minél későbbre halasztja valaki az orvos felkeresését, annál tovább tart a gyógyulási idő és egyéb panaszok is jelentkezhetnek.

Gyermekkorban természetes, hogy fogszabályozóval vagy más módon próbáljuk elérni, legyen szép és rendezett a fogsorunk. Osztrák fogorvosok arra hívták fel a figyelmet, hogy felnőtt korban is komolyan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel.

A rendezetlen fogsor nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem a száj egészségét is befolyásolja. A ferde fogak nem tisztíthatók elég hatékonyan, a bennmaradt szennyeződések az ínygyulladástól kezdve számtalan fájdalmas és kellemetlen betegséget okozhatnak. Bärbel Resitenhofer fogorvos a Kronen Zeitungnak arról beszélt, hogy sok felnőtt elhanyagolja az állkapcsának a megfelelő karbantartását.

„A jól működő állkapocs alapja a hibátlan fogsor – magyarázta a szakértő. - Ha nincsenek rendben a fogak, akkor ez kihat a beszédre, a rágásra is. A szájnak és az állkapocsnak is plusz terhelést jelent a rágásnál, ha a fogak nincsenek megfelelő állapotban. Aki nem tud megfelelően rágni, az előbb vagy utóbb fej-, nyak- vagy hátfájásra panaszkodhat, de gerincbántalmakat is okozhatnak az elhanyagolt fogak.”

A szakember szerint nagyon sok felnőtt nem fordít kellő figyelmet a fogai egészségének a védelmére.

„Rengeteg okot hallottam a pácienseimtől, hogy miért nem jöttek korábban fogorvosi kezelésre – mondta Resitenhofer. - A gyermek egészsége az első, a sok munka miatt nem jutott erre idő, amíg nem fájt, nem gondolta a beteg, hogy gond lenne. Pedig az ép fogsor, egészséges állkapocs jelentősen javítja az életminőséget, függetlenül attól, hogy mennyi idős valaki. Sokan el akarják titkolni a környezetük elől, hogy problémáik vannak a fogaikkal, ezért elutasítják felnőtt korban a fogszabályozót. Gyakran ez lenne a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás, arról nem is beszélve, hogy most már léteznek világos színű fogszabályozók is, amik csak egész közelről látszanak.” A fogorvos hangsúlyozta: minél később fordul valaki szakemberhez, annál tovább tart és költségesebb lesz a kezelés. Resitenhofer hozzátette: még a tünetek alapján sem lehet általános kezelési időt meghatározni.

„Szerencsés esetben fél év elég lehet, de elképzelhető az is, hogy három év alatt sikerül rendbe hozni valakinek a fogait – jelentette ki Resitenhofer. - Az időtartamot befolyásolja a fogak állapota, amikor elkezdjük a kezelést, de vannak rajtunk kívül álló befolyásoló tényezők is. Például a génjeink, akinél a szülők fogai is könnyen romlanak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy gondos fogápolás mellett is komoly nehézségei lesznek, az ő esetében a gyógyulási folyamat is hosszabb lehet. Abból a szempontból is komoly különbségek lehetnek a páciensek között, hogy kinek, mennyi idő alatt segít például a fogszabályozó. Léteznek átlagos időtartamok, de aki eltér ettől, sokszor nem tehet róla, hiszen senki sem tudja befolyásolni, hogy milyen adottságokkal született.”

A szakember elmondta, nincs egységes álláspont arról, hogy a kivehető fogszabályozó vagy az állandóan viselt segíti hatékonyabban a gyógyulást.

„Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, az a legfontosabb, hogy csináljunk valamit a fogainkkal – hangsúlyozta a fogorvos. - A fogszabályozó komoly változást jelent, sokkal jobban oda kell figyelni az étkezéseknél, a fogmosásnál, felnőtt korban sokszor találkozom azzal, hogy a kialakult rutinokon nehezen változtatnak a betegeim.” Resitenhofer beszélt arról, hogy gyakori érv a kezelés elkezdése ellen az ára. Elismerte, hogy a 3500-8000 euró közötti kezelési költség elég borsos (körülbelül 1,4 millió-3,2 millió forint), de úgy véli, ez az összeg nem takarítható meg azzal, ha valaki nem megy el fogorvoshoz. „A kezeletlen fogak következtében jelentkező panaszok kezelése is idő- és pénzigényes, ezt nem lehet elkerülni, legfeljebb elodázni” – vélekedett a fogorvos.