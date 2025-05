Orbán Viktor megbízottja rendkívüli hírként tálalta, hogy a magyar állam ellátja az alapvető feladatait

Fidesz;nyugdíj;Nyitrai Zsolt;

2025-05-12 05:30:00 CEST

Úgy fest, lassan az is szenzáció lesz, ha az Orbán-kormány teszi a dolgát és mindenki megkapja azt, ami jár neki.

Breaking – ezzel a felütéssel tett ki egy posztot vasárnap a miniszterelnök kiemelt társadalmi ügyekért felelős megbízottja, a Fidesz országgyűlési képviselője. Nyitrai Zsolt ezután bejelentette: hétfőtől utalják a májusi nyugdíjakat. A nyomaték kedvéért hozzátette, hogy „Magyarország kormánya nem ígérget felelőtlenül, hanem valóban megbecsüli az időseket”.

A fideszes politikus posztja azért is figyelemre méltó, mert nem valamiféle pluszjuttatásról vagy plusz jóléti intézkedésről számolt be rendkívüli hírként, hanem egy olyan kormányzati feladatról, amely egy jogállamban törvényi kötelesség, és magától értetődően elvárható. Korábban Orbán Viktor is jó gazdasági hírként tálalta, hogy a kabinetje teljesíti törvényi kötelezettségét, és kifizeti az állampapírok kamatait. Holott ennek elmaradása a gyakorlatban az államcsőd beismerésével lenne egyenértékű.

A nyugdíjasok megbecsüléséről szóló kijelentést némiképp árnyalja, hogy lapunk április végén arról írt: 2024-ban a nyugdíjak vásárlóértéke 6,4 százalékkal csökkent a keresetekhez viszonyítva – és 2025-ben sem várható javulás.