444: A BKV vezérigazgatója rendszeresen bulizott a cégbe beépült bűnszervezet vezetőjével

BKV;számlagyár;Bolla Tibor;

2025-05-12 12:16:00 CEST

A lap fotókkal bizonyítja, hogy Bolla Tibor szoros kapcsolatban állt F. Zsolttal.

Képek bizonyítják, hogy szoros kapcsolatot ápolt Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója a Nagymester becenéven illetett F. Zsolttal, annak a bűnszervezetnek a fejével, aki BKV-ba is beépült, és a vádlottak vallomása szerint éveken keresztül milliárdokat szívott ki onnan – írja a 444.

A lap forrásai Bolla Tibor legjobb barátjaként említik F. Zsoltot, és azt állítják, hogy rendszeresen látták őket együtt bulizni, feltűntek fesztiválok és sportesemények VIP-részlegeiben, hozzátartozóikkal és a bűnszervezet más tagjaival együtt jártak külföldi egzotikus utazásokon, például Balin és Kínában is. Úgy tudják, F. Zsolt mellett a BKV-vezér a mellett a bűnszervezet középvezetőivel is szoros, privát jellegű kapcsolatban állt.

Bolla Tibor azt állítja, hogy csupán „normális” munkakapcsolat fűzte a számlagyárügy elsőrendű vádlottjához. A 444 egy 2019. január elsején készült fotóval bizonyítja, hogy együtt szilvesztereztek Balin, a BKV-vezér szerint azonban nem történt ilyesmi. „Én vele nem voltam Balin. Talán egyszer voltam Balin, de nem vele voltam” – mondta.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a BKV Zrt. 2019. június 28-án kötött szerződést a Sys IT Services Kft.-vel Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások ellátására. A szerződésben alvállalkozóként a T-Systems Magyarország Zrt., illetve a 4iG Nyrt. szerepel, de a munkát 2021. február 10-től jogutódlás okán a Sys IT Network Zrt., mint jogutód végzi el. 2021 júniusában a NAV és a TEK lecsapott a Sys-csoporthoz tartozó cégre, amely milliárdos közbeszerzést nyert el a fővárosi közlekedési vállalatnál.

A lap felidézte, F. Zsolt és társai a 2015-ben a SIS (később Sys) nevű céget felvásárolva beépült a BKV-ba, és informatikával kapcsolatos feladatokat látott el. A férfi nem vette a nevére, strómanok segítségével irányította a Sys IT Services Kft.-t. A bűncselekmény leegyszerűsítve arról szólt, hogy a Sys durván túlárazta a munkát, a plusztpénzt pedig kamu alvállalkozói szerződésekkel, fiktív munkákkal szerezte a BKV-tól, a valós munkát kiszervezte a T-Systemsnek, aki pedig rálátott a tevékenységükre, azokat lefizették vagy bevonták az üzletbe.