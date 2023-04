Szalai Anna;

Informatika;BKV;közbeszerzés;üzemeltetés;NER;

2023-04-18 06:30:00

Szabályos osztogatás folyik, minden érdekkörnek jut a BKV milliárdos koncából

A cég szerint minden rendben az informatikai és üzemeltetési feladatok elvégzésére kiiírt közbeszerzéssel.

/„A BKV Zrt. szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötött szerződést 2019 elején az informatikai és üzemeltetési feladatok elvégzésére. Ezt a 2022. április 5-én lezárult megfelelési vizsgálat is megerősítette, amit a cég felügyelőbizottsága 2022. május 16-án elfogadott” – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV. Mint írták, a cég vállalatbiztonsági osztálya a 2018. január 1. – 2022. március 1. közötti időszakot vizsgálva arra jutott, hogy a BKV Zrt. a SYS IT Services Kft.-hez köthető közbeszerzési eljárásának lebonyolítása, a szerződések és kifizetések teljesítése során a tőle elvárható gondossággal, a vonatkozó jogszabályok, illetve a társaság belső előírásait szem előtt tartva járt el.

A BKV Zrt.2019. június 28-án kötött szerződést a Sys IT Services Kft.-vel Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások ellátására. A szerződésben alvállalkozóként a T-Systems Magyarország Zrt., illetve a 4iG Nyrt. szerepel, de a munkát 2021. február 10-től jogutódlás okán a Sys IT Network Zrt., mint jogutód végzi el.

A BKV ezzel a 444 cikkére reagált, amelyben felidézik, hogy 2021 júniusában a NAV és a TEK lecsapott a Sys-csoporthoz tartozó cégre, amely milliárdos közbeszerzést nyert el a fővárosi közlekedési vállalatnál. Karácsony Gergely 2022 tavaszán kezdeményezte a vizsgálatot, amelynek végére a fenti eredményre jutottak. A portál ezt meglepőnek tartja, mivel a Sys projektmenedzsere, aki a BKV ominózus informatikai munkájáért felelt 2021 nyarán a kihallgatáson azt mondta, hogy a vállalat informatikai szerződését „kiemelten” túlárazták, sokkal drágábban látják el a feladatot, mint a piaci ár.

„A 2019-es szerződés a korábbi kontraktus folytatása volt, hiszen a BKV már Demszky Gábor főpolgármestersége alatt kiszervezte az informatikai rendszer üzemeltetését, ma már erre nincs is szakemberünk” – válaszolta a Népszava kérdésére korábban Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: a szerződés teljesítésével elégedettek.

A „szálak” egyébként sokfelé gombolyodnak. A milliárdos BKV-koncot birtokló SYS IT Network Zrt.-be Tasnádi László és Sipos Gyula cége is beszállt. Mindketten régi ismerősei a BKV-nak. Sipos egy másik cége korábban a Budapest Közúttól kapott megbízást, míg BKV telephelyőrzésére kiírt 3,7 milliárdos tendert a a harmadik Orbán-kormány rendészeti államtitkára, Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasa,Tasnádi László cége nyerte, A BKV milliárdos takarítási tenderén viszont az állami közbeszerzéseken rendre nagyot kaszáló, 2021-ben már 127 milliárdos forgalmat bonyolító B+N Referencia Zrt. lett a befutó. A cég egykor Simicska Lajos érdekkörébe tartozott, majd némi vargabetűvel Tombor András üzleti partneréhez, Kis-Szölgyémi Ferenchez került. Ebben az a PFM Zrt. segítette, ami korábban Pintér Sándor érdekeltségéhez tartozott, vezetője pedig Tasnádi László volt, de most már szintén Kis-Szölgyémihez tartozik. Minden érdekkörnek jut tehát a BKV milliárdos koncából.