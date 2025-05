Késik a nyugdíjak utalása a K&H Banknál, a pénzintézet szerint technikai hiba az oka

Bank;utalás;nyugdíj;késés;

2025-05-12 13:02:00 CEST

Technikai hiba miatt a Magyar Államkincstártól beérkező utalások egy része még nem került jóváírásra, dolgoznak a probléma elhárításán.

A 24.hu több olyan olvasói levelet kapott, amelyekben arról számoltak be, hogy nem utalták el a hétfőn esedékes májusi nyugdíjakat. Azóta kiderült, hogy a probléma a K&H Bank ügyfeleit érinti, a technikai hibát a pénzintézet kommunikációs menedzsere is megerősítette a Telexnek.

Időközben a K&H a honlapjára is kitett egy tájékoztatót a hibával kapcsolatban. „A mai napon technikai okok miatt a Magyar Államkincstártól beérkező utalások egy része, sajnos, egyelőre még nem került jóváírásra ügyfeleink számláján, melyért ezúton is szíves elnézését kérjük” – írták. Hozzátették, dolgoznak a hiba mielőbbi elhárításán, egyúttal elnézést kértek az okozott kellemetlenségekért, és megköszönték ügyfeleik megértését.

Az időzítés amiatt is meglehetősen kínos, mert Orbán Viktor kiemelt társadalmi ügyekért felelős megbízottja, Nyitrai Zsolt éppen vasárnap este jelentette be a Facebook-oldalán, hogy hétfőtől utalják a májusi nyugdíjakat. A fideszes országgyűlési képviselő posztjában nem valamiféle pluszjuttatásról vagy jóléti intézkedésről számolt be rendkívüli hírként, hanem egy olyan kormányzati feladatról, amely egy jogállamban törvényi kötelesség, és magától értetődően elvárható.