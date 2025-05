Kövér László: Valakik minden áron, minden eszközzel el akarják rabolni Európa lelkét

Európa;Kövér László;identitás;

2025-05-12 16:33:00 CEST

Ha pedig ez sikerül, akkor ezek a „valakik” ki is akarják fosztani Európa államait.

Etnikai alapok nélkül nincsenek európai nemzetek, európai nemzetek nélkül pedig nincs létjogosultsága az európai nemzeti államoknak sem - jelentette ki az Országgyűlés fideszes elnöke az EU parlamenti elnökeinek konferenciáján második felszólalásában a Magyar Távirarti Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Kövér László szerint minden ellenkező propaganda ellenére Európa kulturális identitásának napjainkban is két meghatározó, megkerülhetetlen eleme van: a több mint kétezer esztendős keresztény értékrend valamint az elmúlt háromszáz esztendőben kialakult nemzeti érzület. A keresztény és nemzeti identitás képezi Európa lelkét, egy olyan történeti, szociológiai, kultúrantropológiai és társadalomlélektani valóságot, amit mindannyian érzékelnek, de azt is érzékelik, hogy valakik minden áron, minden eszközzel ezt le akarják rombolni, Európa lelkét el akarják rabolni - fejtegette. Olyan - jellemzően Európán kívüli, de európai segéderőkkel is rendelkező -, nem állami érdekcsoportok, amelyek „e lélekrablás” után ki akarják fosztani Európa államait; a saját hasznukra meg akarják szerezni minden európai nemzet pénzügyi, gazdasági, természeti és emberi erőforrásai fölött a rendelkezés lehetőségét és jogát. Kivétel nélkül minden európai országban egy tudatos és módszeres szellemi, lelki és politikai hadviselés zajlik a hagyományos családok, a keresztény egyházak és a nemzeti identitás ellen, ami lassan kimeríti az identitásterrorizmus fogalmát - fogalmazott.

Ám szerinte van egy bökkenő: etnikai elem nélkül nincs nemzet, hiszen az európai nemzetek mint történeti képződmények nem mások, mint a közös nyelv, a közös történelem és közös kultúra által meghatározott etnikai közösségek fokozatos öntudatosodásának a termékei. A magyar javaslat az, hogy a nemzeti identitáshoz való jogot európai összefogással tegyék az európai és az egyetemes emberi jogok legújabb generációjának a részévé, nemcsak az uniós tagállamok polgárainak mintegy tizedét kitevő őshonos kisebbségi közösségek, hanem a többségben élők javára is. Mindez nemcsak Európában, hanem világszerte az általános emberi méltóság védelmének egyik hasznos eszköze lehetne, amely mindenhol erősíthetné a békét, biztonságot és stabilitást, és nem utolsó sorban hatékony eszköz lenne az európai kulturális identitás, azaz Európa lelkének védelmére is - mondta Kövér László.